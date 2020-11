Gelderland heeft dankzij Hendrik zijn eerste hunebed

Gommer bestelde de enorme stenen gevaartes in Denemarken en ging in 't Harde aan de slag. Hij smokkelde wel, want in de steentijd hadden ze natuurlijk geen shovel. "Ik heb het wel geprobeerd op de ouderwetse manier om ze over boomstammen op hun plek te rollen, maar dat ging niet echt goed. Dan had ik het hele dorp hier op moeten trommelen om het te bouwen."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Compleet hunebed-huis

De Gelderse hunebedbouwer bouwde het hunebed vooral om meer gevoel bij de bouwers uit de steentijd te krijgen, zegt hij. Het hunebed dat hij in zijn eigen tuin bouwde, is afgeleid van de hunebedden in Drenthe en het indrukwekkende Newgrange in Ierland. Het bestaat uit een gang, een centrale kamer, drie nissen, een zogenaamd corbelled dak, randstenen en een dekheuvel.

Plannen om bezoekers toe te laten zijn er nog niet, maar hij denkt erover na om in de toekomst misschien groepen bezoekers te ontvangen.