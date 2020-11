Gezond en gemotiveerd

Het plan ‘fit veur altied’ is om fitheid binnen organisaties te verhogen. Maar liefst 15 Achterhoekse werkgevers krijgen de gelegenheid om hun eigen medewerker op te leiden tot een Beweeg- en Sportaanjager. Om samen te bewegen en sporten. Ieder op zijn eigen niveau, gewoon omdat het kan!

Vitaliteitsprogramma

Met een vitaliteitsprogramma en een training voor een Beweeg- en Sportaanjager (BSA) binnen het bedrijfsleven willen de bedenkers op een laagdrempelige manier regionale bedrijven, hun medewerkers en liefst de hele Achterhoek inspireren, motiveren en bewust maken van de voordelen van een gezonde levensstijl. Zo merk je snel wat de voordelen zijn voor iedereen die meedoet. Of je nu in de verpleging werkt of zakenman bent en je werkkleding wisselt in je sport-outfit, samen fit worden, dat wil toch iedereen?





Door binnen het bedrijfsleven het programma voor een Beweeg- en Sportaanjager aan te bieden wordt gewerkt aan een manier om duurzaam met medewerkers aan de slag te gaan. De aanjager helpt om de juiste keuzes te maken voor een passende sport- en beweegactiviteit. En dat levert een positieve bijdrage aan het verenigingsleven in de Achterhoek.

Ambitie

20 geluksvogels binnen een tiental Achterhoekse bedrijven mogen starten met de pilot om BSA te worden. De ambitie is een olievlekwerking waardoor er over vijf jaar 10.000 Achterhoekers zijn die meer of beter zijn gaan bewegen en daardoor gezonder en fitter leven én werken. Het beweegproject is dus tweeledig. 'Fit veur altied' voor de Achterhoekse (beroeps) bevolking en een grote groep BSA'-ers opleiden.

De training voor de Beweeg- en Sportaanjager bestaat uit een interactieve workshop met informatie hoe zij collega’s de ‘gezonde’ stap naar meer bewegen en sporten kunnen laten zetten. De betrokkenheid van het bedrijfsleven bij bewegen en sporten wordt zo groter en daar plukken uiteindelijk sportverenigingen ook weer de vruchten van door een toename van lidmaatschappen.



