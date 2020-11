Eendenfokker overladen met kaartjes en berichten na uitbraak vogelgriep

"We zijn in een zwart gat gevallen", blikt eendenfokker William Keurhorst uit Terwolde terug op afgelopen weekend. Vrijdag zag hij met lede ogen aan hoe 20.000 eenden op zijn bedrijf werden geruimd, nadat het besmettelijke vogelgriepvirus werd aangetroffen.

"Het stof is inmiddels een beetje neergedaald", reageert Keurhorst. Hij vertelt hoe kaartjes en berichten het gezin door de moeilijke dagen heen slepen. "We krijgen steun uit allerlei hoeken, soms ook heel onverwachts. Dat is heel fijn en helpt echt."

Herinneringen aan MKZ crisis

Op het eendenbedrijf in Terwolde is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Ondanks de ophokplicht voor pluimveebedrijven sinds vorige maand, rukt de vogelgriep verder op in Nederland. Eerder deze maand was het al raak bij pluimveebedrijven in Puiflijk en Altforst.

"Als het bij een ander is, schrik je heel erg, maar als het jezelf overkomt, dan pas weet je hoeveel impact het heeft", reageerde Keurhorst afgelopen zaterdag. De ruiming is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

"In het verleden hebben wij in MKZ-gebied gezeten. Ik was toen een jochie van 14 jaar. De koeien werden uit voorzorg meegenomen, ik weet het nog precies. Die beelden kwamen dit weekend weer boven. Het slijt wel, maar het blijft een open wond."

Verzekering

Voor de eendenfokker is een onzekere periode aangebroken. "Alles gaat momenteel in overleg met de NVWA, zij zijn als het ware nu de baas, totdat alles wordt vrijgegeven." Vast staat dat de boer pas na 28 november weer zijn stal in mag. "Dan kunnen we op z'n vroegst gaan uitmesten. Vervolgens worden er opnieuw monsters genomen."

Er gaan weken, misschien wel maanden overheen voordat de eendenfokker weer aan het werk kan. Financieel is het dan ook een harde klap, want Keurhorst is niet verzekerd voor deze situatie. "Voor de dieren die zijn geruimd krijgen we nog wel een vergoeding van de NVWA. Maar als je daar het voer en het stro vanaf trekt, blijft er vrijwel niets meer over."

Controles in de buurt

In een gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Terwolde liggen zes andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven zijn bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Tot op heden zijn de dieren op deze bedrijven gezond bevonden, maar het zijn spannende tijden.

Pluimveehouder Dik Verbeek heeft in het gebied een bedrijf met 36.000 legkippen. Hij voelt zich machteloos. "Het is schrikken. Vandaag zijn mijn kippen gecontroleerd en gezond bevonden. Maar binnen één dag kan het al foute boel zijn. De vogelgriep is normaal rond december en januari. Nu is het vroeg in het jaar."

