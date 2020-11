Ook dansschooleigenaar valt tussen wal en schip

Vrienden zijn het: Jarino Tummers en Delano Spenrath kennen elkaar van vroeger. Jarino gaf zelf dansles aan Delano, later groeide dit uit tot een hechte vriendschap. Waar Delano uitvoerend danser is geworden, besloot Jarino een eigen dansschool op te zetten, samen met zijn vrouw Kimberly. En toen kwam de coronacrisis.

Het Twentyfour Dance Centre aan de Peppelensteeg in Ede is een plek waar talent wordt geboren en ontdekt. Jarino vertelt enthousiast: "Ik vind het geweldig om onze leerlingen te laten shinen op het podium. Er zit zoveel talent in hen en als dat eruit komt, is mijn doel bereikt!”

Keihard werken

Jarino kan zich de beruchte corona-persconferentie in maart nog goed herinneren. "We zijn gelijk online samengekomen met onze docenten om een online programma te maken. Binnen een week was alles gedigitaliseerd. Het was afzien en keihard werken, ik zat tot diep in de nacht video’s te editen.” Dat harde werken eist ook zijn tol, Jarino krijgt in de zomer van de dokter het advies om rustiger aan te doen.

Maar tegelijk ziet Jarino dat de coronatijd ook een onwijs gave periode is voor ondernemers. Helemaal in de creatieve industrie. "Hoe gaan we het probleem omdenken en toch door met wat we het leukst vinden om te doen?! Op die vraag zoek je keer op keer een antwoord.”

Vervelend

"Gelukkig zien we dat zeventig tot tachtig procent van de leerlingen ons is blijven steunen, maar deze situatie houden we niet lang vol”, vervolgt hij. De grootste kostenpost is de huur van het pand. Jarino huurt dat van de gemeente en is gefrustreerd over de manier van communiceren. "Wat ik niet begrijp, is dat de overheid zo duidelijk hamert op het in gesprek gaan met elkaar en samen oplossingen vinden, maar dat de gemeente Ede het tegenovergestelde doet. Als je dan een gekopieerd bericht terugkrijgt van de gemeente, met tekst die ook op hun website te lezen valt, dan is dat heel vervelend. Dat had ik niet verwacht.”

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat ze zich niet herkent in dit beeld en dat de gemeente juist persoonlijk contact met huurders nastreeft.

Ferrari

Daarnaast wordt TwentyFour Dance Centre officieel gezien als een een commerciële dansaanbieder. Dat zorgt ervoor dat de dansschool tussen wal en schip valt. "We hebben geen recht op culturele subsidies, want we worden gezien als particuliere onderneming." Jarino lacht: "Maar je kunt zelf ook wel bedenken dat je nooit een Ferrari kan kopen als dansschooleigenaar.”

