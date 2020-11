Henk de Jong: 'Mijn warme gevoel voor De Graafschap gaat nooit weg'

Het affiche is prachtig, net als veel andere duels dit seizoen in de eerste divisie. Maar De Graafschap-SC Cambuur heeft nog net even iets meer. Het is een titanenstrijd tussen de twee clubs die vorig seizoen op weg waren naar promotie, toen er een streep door de competitie ging vanwege het oprukkende coronavirus. Bovendien staat de topper in het teken van Henk de Jong die ruim twee jaar lang het populaire uithangbord was van De Graafschap. Hij promoveerde met de Achterhoekers, maar degradeerde een jaar later ook weer.

Koude oorlog

Met Mike Snoei, de huidige coach van De Graafschap, onderhield De Jong vorig seizoen een moeizame relatie. Nu is dat anders, zo zegt de Fries aan de vooravond van het duel op De Vijverberg. "Vorig jaar hadden wij inderdaad weinig met elkaar. Toen wij met Cambuur in Doetinchem speelden, mocht ik de spelers voor de wedstrijd niet even zien. Dat vond ik toen vreemd, maar nu kan ik het ook wel begrijpen. Ik kon natuurlijk met iedereen goed opschieten en Mike was net nieuw. De Graafschap is geen makkelijke club. Je moet altijd presteren."

Nu is de relatie volgens De Jong beter. "Toen dat gedoe er was rondom het wel of niet promoveren, hebben Mike en ik wel eens langer bij elkaar gezeten. We hebben toen ook eens samen een interview gedaan en dat was echt leuk. We sturen elkaar nu af en toe appjes en feliciteren elkaar bij een overwinning. Natuurlijk, we zijn totaal verschillende types, maar dat is helemaal niet erg. Het contact is goed."

Vakantiehuisje in de Achterhoek

Met veel mensen bij De Graafschap onderhield 'people manager' Henk de Jong een warme band, ook bij de supporters stond de Fries uit Drachten er positief op. Het wonen en werken in de Achterhoek heeft veel indruk gemaakt op de sympathieke trainer. "Dat gevoel gaat ook nooit meer weg. Mijn vrouw en ik kijken ook al een tijdje naar een vakantiehuisje in de Achterhoek, dat geeft wel aan hoe mooi we het daar hadden. En met de club spelen voor een volle Vijverberg. De mensen die zo tekeer gaan. Dat was gewoon fantastisch. Toen al bekend was dat ik zou vertrekken en wij in de nacompetitie tegen Cambuur speelden, was de sfeer wel even vijandig, maar dat hoort er ook bij." De Jong feliciteert Snoei toen De Graafschap op De Vijverberg met 2-0 won. Foto: Wil Kuijpers.

Gelijkwaardig

Donderdag, voor een lege Vijverberg, gaat het om de keiharde punten in de strijd om promotie naar de eredivisie. "Ik verwacht een gelijkwaardige wedstrijd", zegt De Jong. "Misschien dat wij iets meer de bal zullen hebben, maar daar schuilt juist ook het gevaar. De Graafschap heeft snelheid en kan goed omschakelen. We spelen allebei aanvallend en willen veel druk zetten. Het is volkomen terecht dat De Graafschap zoveel wint. Vaak in de slotfase, maar ze hebben een sterke selectie en doen het gewoon weer hartstikke goed."

Robert Mühren

Cambuur maakte zondag indruk door Almere City met 7-2 weg te vagen. De Jong: "Wij hebben al 42 goals gemaakt, dat is wel heel veel inderdaad. Als het de ene week niet lukt, weten we dat we de week erna wel weer winnen. Dat vertrouwen is er. We zijn dit seizoen ook veel minder afhankelijk van Robert Mühren. Veel spelers scoren makkelijk, dat is wel heel lekker. Dat wij nu weer bij de beste teams horen, is ontzettend knap na die dikke klap van vorig seizoen. Dat is eigenlijk niet normaal zo goed", vindt De Jong.

Spannende testen

Het vele testen van de spelers noemt de voormalig trainer van De Graafschap vooral spannend. "Er valt ook geen pijl op te trekken. Je kan het virus ineens hebben, ook als je met je hond buiten loopt. En de ene keer test een speler positief en de andere keer blijkt dat weer niet zo te zijn. Het is steeds heel spannend. Ik weet nog dat we in de voorbereiding met 4-0 van FC Volendam verloren. Mac Intosh was positief getest. We konden niks en raakten geen knikker. Omdat alles toen nog vrij nieuw was voor de spelers."