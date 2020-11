Met één telefoontje je AOW kwijt aan een crimineel: 'Dit moet stoppen'

Eén van die vele slachtoffers komt uit Rheden. De man van 80 wilde anoniem zijn verhaal doen in het opsporingsprogramma Bureau GLD. Hij werd gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van de ING. "Hij kon al mijn rekeningen zien, dus ik dacht: dat is er echt een van de ING."

"Ik moest mijn bankpas inpakken in aluminiumfolie, in een enveloppe doen en erop zetten dat het geheim was", gaat het slachtoffer verder. "Er werd mij verteld dat er iemand langskwam van de ING die een code had, en ook dat klopte allemaal precies."

Waar is het geld dan allemaal en toen hing hij op slachtoffer oplichter

De Rhedenaar mocht van de 'man aan de telefoon' niet op zijn bankrekening kijken. Maar ondertussen werd er wel geld van zijn rekening gehaald. Toen het slachtoffer zijn nieuwsgierigheid niet kon bedwingen kwam hij erachter dat er veel geld weg was. "Ik zei tegen hem: 'waar is het geld dan allemaal?' en toen hing hij op."

Verdrietig zegt hij: "Dit moet stoppen. Het is gewoon abnormaal dat je iemands AOW voor een heel jaar in een keer kan afpakken. Dat is toch schandalig."

De politie waarschuwt geregeld voor oplichting door mensen die zich voordoen als medewerker van de bank. "Maar deze vorm van criminaliteit blijft doorgaan", vertelt politiewoordvoerder Sven Strijbosch. "We doen een oproep aan de kijkers om hun ouders of ouderen in hun omgeving over deze vorm van oplichting te vertellen en hen ervoor te waarschuwen."

2020 'topjaar' voor bankcriminelen

Regionale cijfers ontbreken, maar 2020 kan landelijk gerust een 'topjaar' worden genoemd voor criminelen die zich telefonisch voordoen als bankmedewerker. Strijbosch: "Tot nu toe loopt de schade in de miljoenen euro's."

Alleen al in oktober kreeg de politie in heel het land rond de tweehonderd meldingen. "Niet iedereen durft uit schaamte aangifte te doen", aldus Strijbosch. In die meldingen zitten, zegt de woordvoerder voor de politie Oost-Nederland, ook 'succesverhalen'. "Gelukkig trapt niet iedereen in de telefonische praatjes."

'Hang op en bel ons'

"Als ouderen weten dat dit oplichting is, dan kunnen er misschien slachtoffers voorkomen worden. Als dit gebeurt, hang op en meld het bij ons", besluit Strijbosch.