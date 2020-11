Bloemencorso Lichtenvoorde hoopt jongeren aan zich te binden

Lichtenvoorde is jaarlijks in de ban van het bloemencorso en om dat in de toekomst zo te houden, wil het project Jongerenambassadeurs jongeren actief bij het corso betrekken. "Het is niet zo van: alle hens aan dek, maar we willen het corso ook in de toekomst aantrekkelijk houden voor jonge bouwers", zegt Simon Putman.

Putman is zelf betrokken bij corsogroep 't Hooiland in Lichtenvoorde en is als jongerencoach verbonden aan het project Jongerenambassadeurs. Hij heeft de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde (SBL) benaderd of Jongerenambassadeurs iets kan betekenen voor het corso van nu en in de toekomst.

'Aanwas stokt een beetje'

"Je hebt soms het gevoel dat het goed gaat en dat er veel belangstelling is, maar de aanwas stokt een beetje. Met name bij de 17-jarigen. Door de krimp trekken veel jongeren weg uit de Achterhoek", zegt Putman, die optimistisch over de toekomst van het corso in het Achterhoekse dorp. "Het bouwen van een corsowagen is van alle tijden. Het is erg gaaf om te doen en het corso gaat met de tijd mee qua figuratie en onderwerpen."

Het project Jongerenambassadeurs is lokaal begonnen, in Den Haag, en is nadien landelijk uitgerold. "Ik werk er sinds juli voor en vroeg me af of ik ook iets in Lichtenvoorde kon doen. Dan kom je al gauw uit bij het bloemencorso", zegt Putman. "Het is een leuk project waar ik zelf ook enthousiast over ben."

Speerpunt

Voor Herman ter Haar, de voorzitter van SBL, komt het initiatief van Putman als geroepen. “Het aantrekken van meer jeugdige bezoekers en bouwers is één van de speerpunten in ons beleid", zegt Ter Haar. SBL hoopt via de site van Jongerenambassadeurs jongeren te werven voor het bloemencorso in Lichtenvoorde.

Ter Haar: "Wij zien de samenwerking met Jongerenambassadeurs als een kans om meer inzicht te krijgen in de beweegredenen van jongeren om ons corso te bezoeken en om mee te bouwen aan een corsowagen. Jongeren tussen de 14 en 27 jaar uit heel Nederland kunnen zich voor het project aanmelden, dus ook jongeren uit Oost Gelre.”

Putman hoopt op de nodige respons en wil daarna met de groep aan het werk om de ideeën uit te werken. "Hopelijk kunnen we dan fysiek weer bij elkaar komen, anders doen we het digitaal", aldus de Lichtenvoordse jongerencoach.