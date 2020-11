Op zoek naar een boekje over gevangeneiland Alcatraz

Ik ben op zoek naar een boekje over het gevangeneneiland Alcatraz. Daar ben ik in geïnteresseerd. Ik zou het graag willen hebben om het te lezen. Ik weet de titel niet. Het is me geadviseerd door een kennis. Het was in ieder geval in het Nederlands, met een blauwe kaft. Het was geen roman.

Weet u over welk boek dit gaat? Of heeft u het boekje? Reageer dan hieronder.