Valerie (7) ruimt troep in de natuur op: 'Zo zielig voor de diertjes'

"Daar, een flesje!", schreeuwt Valerie enthousiast naar haar moeder. Met de volste concentratie zet ze de grijper van de prikstok om het verkreukelde plastic.

"Ik vind dat er gewoon heel veel afval in de natuur ligt en dat is vooral heel zielig voor de diertjes", vertelt het meisje. ‘’Ik vind allemaal blikjes en mondkapjes en allemaal zakken van de winkels. Dat is gewoon heel erg vervelend."

Daarom besloot Valeries moeder Laura contact met de gemeente op te nemen, die prikstokken en vuilniszakken beschikbaar stelden. Laura: "Ik zie een kind dat heel erg bezig is met haar omgeving en ook probeert andere kinderen te motiveren ook mee te doen. Daar ben ik heel trots op, want de plastic berg is enorm. En als het niet gerecycled wordt, wordt het gewoon verbrand en dat is zonde. Dat wil je eigenlijk in deze wereld niet meer."

Plastic shredder

Valerie legt de, al voor de helft gevulde, vuilniszak even op de grond. "Hij is al zwaar", zucht ze. Om de berg plastic tegen te gaan, hebben moeder en dochter een plan bedacht waarmee ze hun ingezamelde plastic afval kunnen recyclen tot iets nieuws.

Valerie: "We willen heel graag voor jongere en oudere mensen een bankje maken zodat, als ze moe zijn, ze even kunnen zitten. Maar daarvoor moet eerst het ingezamelde plastic omgesmolten worden en dat is nog niet zo makkelijk."

Gelderland Helpt

Moeder en dochter schakelden de hulp van 'Gelderland Helpt' in om hun plan te kunnen realiseren. "Wij zijn op zoek naar iemand die een plastic shredder heeft of iemand die ons kan helpen met het bouwen daarvan", vertelt Laura. ''Met die shredder zorgen we er echt voor dat je met het recyclen van plastic iets modulairs kan maken, waarmee je dus iets terug kan geven aan de maatschappij."

Wil je Valerie helpen met het maken van de shredder? Reageer dan onder dit artikel.





