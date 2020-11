Zoektocht naar sportvoorziening Nevelhorst

“Er zit een rouwrandje om dit hele plan heen”, vindt voorzitter Raymond Sweers van de Open Club, doelend op de aanstaande sluiting van het zwembad. “Maar we laten niet de mogelijkheid schieten om met een alternatief te komen.” De gemeenteraad van Montferland stemde vorige week in met een investering van anderhalf miljoen euro voor een nieuw te realiseren sportvoorziening bij De Nevelhorst, dit als vervanging van De Hoevert. In eerste instantie is gekeken naar een nieuwe zwemvoorziening, maar dat wordt door betrokken partijen als onwaarschijnlijk omschreven.



Concrete plannen voor een sportvoorziening zijn er nog niet. Open Club De Nevelhorst, de overkoepelende organisatie van Didamse verenigingen, heeft daarbij als doel om zoveel mogelijk inwoners van Montferland in beweging te krijgen. “We moeten zorgen dat bestaande voorzieningen meer bezetting krijgen”, vindt Sweers. “Dat geldt voor de turnhal, de tennisclub, maar ook voor de omgeving van voetbalclub DVC’26. Dat is onze eerste belangrijke taak. De tweede taak is het ontwikkelen van een omgeving voor mensen die nog niet sporten.”



Almere als voorbeeld

Een idee van de Open Club is om een beweegomgeving te creëren naar een voorbeeld in Almere, een zogenaamde Skill Garden. “We gaan eerst kijken of de ideeën die we verzamelen, kunnen toetsen aan de behoefte in Didam en omgeving”, geeft voorzitter Sweers van de Open Club aan. “Dan kijken we of we met de partijen een mooi plan kunnen smeden. Misschien met een zwembad, maar anders met een mooi alternatief.”