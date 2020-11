Robbie kent de gevaren van social media: 'Accepteer niet zomaar iemand'

Het is 'Unfriend Day'. Dat is dé dag waarop je even rustig kijkt naar al je verschillende social media-accounts. De kans is groot dat je dan afscheid neemt van een flink aantal contacten.

Tien jaar geleden is deze dag in het leven geroepen door komiek Jimmy Kimmel. Toen was in de VS al duidelijk dat social media door miljoenen mensen gebruikt zou worden.

"Maar je kan er ook flink buikpijn van krijgen", zegt Arnhemmer Robbie Jansen. Hij runt sinds een paar jaar het bureau Social Media op 1. "Mensen die je eigenlijk amper kent gaan je stalken, treiteren en dus gewoon pesten via social media. En op dat moment kun je er niks tegen doen."

Nog niet eens zo lang geleden had Robbie een eigen kledingwinkel in hartje Arnhem. Hij merkte dat veel collega's niet goed wisten hoe ze met social media moesten omgaan. Daarom is hij zijn eigen bureau gestart.

Hij wil op deze belangrijke dag voor online netwerkers best twee tips geven.

Maak onderscheid tussen media waarop je berichten over je werk of bedrijf post en social media waarop je los gaat over je privéleven.

Laat niet bij iedere uitnodiging meteen ook iedereen toe tot je netwerk. Google bijvoorbeeld eerst even snel op diens naam.

Vakman Robbie Janssen weet dus echt waar hij op moet letten bij het uitbouwen van zijn social media-netwerken. Maar ook hij kan zich vergissen.

"Daarom loop ik al mijn netwerken regelmatig na en ontvriend ik mensen. Mensen die ik net nieuw heb, bedank ik altijd met een kort berichtje. Soms kan je aan een reactie dan merken of het fake of echt is."