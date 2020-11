Nijmegen voert tijdelijke versoepelingen in bijstandsregels voor jongeren in

De gemeente Nijmegen voert twee tijdelijke versoepelingen in bij de aanvraag van een bijstandsuitkering voor jongeren van 18 tot 27 jaar. De zoekperiode van vier weken voorafgaand aan de aanvraag van een uitkering, vervalt. Daarnaast mogen jongeren met een baan naast hun uitkering 25 procent van de inkomsten uit dat werk houden. Dit doet men omdat veel jongeren werkzaam zijn of waren in de hard getroffen horeca-, evenementen- en cultuursector. Beide versoepelingen gelden tot 1 juli 2021 en met terugwerkend kracht vanaf 1 november 2020.

Vier weken

Normaal gesproken zijn jongeren tot 27 jaar verplicht om eerst vier weken na hun bijstandsaanvraag te kijken of zij een baan of opleiding kunnen vinden voordat hun aanvraag voor een uitkering officieel wordt. “Deze zoekplicht laten we tijdelijk vervallen”, zegt wethouder Petra Molenaar (SP). “Jongeren worden door de coronacrisis vaker geraakt in de zin dat ze werkeloos raken, omdat ze veelal in de horeca-, evenementen- of cultuursector werken. De gemeente wil jongeren in deze tijd extra ondersteunen en zekerheid op een inkomen bieden. We willen voorkomen dat ze schulden gaan maken. De wet geeft nu aan gemeentes de mogelijkheid om de regels te versoepelen, en daar maken we als gemeente Nijmegen optimaal gebruik van.”

Extra bijverdienen

Jongeren krijgen ook de gelegenheid om naast een bijstandsuitkering nog wat geld bij te verdienen, door toe te laten dat gedurende 6 maanden 25 procent van hun inkomsten uit werk mogen krijgen, tot een maximumbedrag van 217 euro per maand. Ook mogen ze een vergoeding voor vrijwilligerswerk boven op hun uitkering hebben. “Dat geeft ze de gelegenheid om wat meer inkomen te krijgen met bijvoorbeeld een tijdelijk baantje,” zegt Molenaar, “en zo ontstaat er ook geen gat in het CV. Wanneer jongeren in deze tijd er toch in slagen om een baan te vinden, moet dit immers gestimuleerd worden. Zo blijven ze zich ook ontwikkelen en bouwen ze nieuwe relaties op met bijvoorbeeld collega’s.” Alleenstaande ouders behouden na deze 6 maanden ook nog 12,5 procent van de inkomsten uit werk tot een maximumbedrag van 135,49 euro per maand.

Huurtoeslag

De gemeente Nijmegen wijst jongeren die nog thuis wonen er wel op dat extra inkomsten effect kunnen hebben op de huurtoeslag van hun ouders. Wanneer deze jongeren hun inkomsten melden, kunnen zij meteen aangemeld worden voor een toeslagencheck van de Sociaal Raadslieden van de gemeente.

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7