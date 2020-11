Hulplijn voor vragen over computer, telefoon of tablet

Sinds de coronacrisis maken we meer gebruik van online communicatiemiddelen zoals WhatsApp, beeldbellen, podcasts en e-mail. We lezen meer e-books en bestellen vaker onze boodschappen online. Maar wat als je tegen digitale problemen aanloopt? Via de hulplijn van de Bibliotheek Gelderland Zuid ontvang je antwoorden op al je digitale vragen. Jos Lusing van SeniorWeb Lingewaard is een van de vrijwilligers die de telefoon beantwoordt: “Mensen zijn heel dankbaar voor de hulp die ze krijgen.”

Bij de digitale hulplijn van de bieb kun je terecht voor alle vragen over de computer, tablet of smartphone. Maar ook voor vragen over bijvoorbeeld de CoronaMelder of het Donorregister. Wil je graag e-books lezen of luisterboeken luisteren? Een ambassadeur van SeniorWeb legt je precies uit hoe dit werkt. De hulplijn is van maandag tot en met donderdag bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 024-327 49 99.

Vraag het aan experts

De telefoonlijn is een initiatief van de Bibliotheek Gelderland Zuid in samenwerking met SeniorWeb. Ambassadeurs van SeniorWeb beantwoorden de telefoon en bekijken vervolgens wie de vraag het beste kan beantwoorden. De beller ontvangt binnen drie werkdagen antwoord. Met wat voor vragen bellen mensen zoal de digitale hulplijn? Gert Jupijn van SeniorWeb Nijmegen: “Veel vragen gaan over het downloaden van e-books en luisterboeken in combinatie met het gebruik van de nieuwe Online Bibliotheek-app. Daarnaast kregen we met name tijdens de eerste lockdown vragen over beeldbellen via Skype, WhatsApp of Zoom. Er bellen trouwens niet alleen ouderen, ook jonge mensen weten de hulplijn te vinden.”

Dankbaar

Volgens Jos Lusing van SeniorWeb Lingewaard bellen mensen ook met vragen over de Corona App, het Donorregister, Windows en programma’s als Word en Excel. Maar ook over de digitale cursussen en workshops die de bieb in samenwerking met SeniorWeb aanbiedt. Hij merkt dat bellers erg tevreden zijn over de service. “De mensen die je aan de telefoon krijgt zijn erg enthousiast, ze vinden het geweldig dat ze in deze coronatijd zo geholpen worden.“