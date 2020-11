Nijmeegse tippelzone sluit in februari 2022

"We gaan ons richten op herstel, in plaats van het in stand houden van de problematiek. We gaan zorgen en hopen dat ze uit deze kommervolle omstandigheden komen", stelt wethouder Grete Visser dinsdag.

Dat gaat onder meer gebeuren met intensieve persoonlijke begeleiding van de straatsekswerkers, op verschillende gebieden. Zo krijgen de vrouwen bijvoorbeeld begeleiding op het gebied van wonen, werk en inkomen, en het eventueel afkicken van verslavingen.

28 vrouwen

In Nijmegen werken op dit moment 35 vrouwen in de straatprostitutie. Van hen zijn 28 vrouwen in beeld bij hulpinstanties en zij krijgen dus ook begeleiding in dit traject.

De totale kosten van het project bedragen ongeveer 1,5 miljoen euro.