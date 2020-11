'De chaos is compleet', college maakt opnieuw excuses

In een uitgebreide brief betuigt het college van Renkum opnieuw spijt dat ze de gemeenteraad te laat en onvolledig heeft geïnformeerd rondom het binnenhalen van zweefvliegtuig de Horsa Glider. De vraag is of de raad genoegen neemt met deze knieval. "De chaos is toch al compleet", stelt CDA-fractievoorzitter Coen Geerdes, verwijzend naar de bestuurlijke onrust.

Verdere politieke consequenties ziet hij dan ook niet zo snel. Lastig is ook dat de hoofdrolspeler, de opgestapte wethouder Jasper Verstand, er niet meer is, stelt VVD'er Wouter Hoge. Hoewel het huidige college nog altijd politiek verantwoordelijk is, moet de raad zich volgens Geerdes nu vooral richten op politiek herstel. Hij ziet een bredere cultuur waarin niemand naar elkaar luistert en iedereen zijn eigen plan trekt.

Zie ook: 'Politieke doodzonde' Renkum bij binnenhalen zweefvliegtuig Horsa Glider

'Communicatie geen prioriteit'

Het college concludeert dat het te veel bezig is geweest met het behalen van het eindresultaat om de Horsa Glider tijdens de herdenking van Market Garden tentoon te stellen. De raad is hierin onvoldoende meegenomen en er zou een beeld zijn ontstaan dat een zorgvuldige aanpak en heldere communicatie geen prioriteit hadden. "We hadden dit anders kunnen en ook anders moeten doen."

'Onduidelijke financiële afspraken'

Ook laat het gemeentebestuur weten de zaak op korte termijn financieel af te willen ronden. Er liep nog een geschil met de betrokken stichting, maar afspraken daarover zouden te onduidelijk zijn. De gemeente kiest er nu voor nog 10.000 euro over te maken, waarmee de kous af moet zijn. Het totale project zal daarmee 13.000 euro in de min eindigen.

PvdA-raadslid Rita Weeda wil zich nog in de fractie beraden welke waarde de woorden van het college voor haar hebben. Voor fractievoorzitter Danielle van Bentem van grootste oppositiepartij GemeenteBelangen is het hiermee in elk geval nog niet klaar. Ze denkt nog na over mogelijke consequenties. Volgende week zal de raad nogmaals over de kwestie spreken.

Ondertussen blijft het onrustig in de Renkumse politiek, waar na het opstappen van D66 een minderheidscoalitie van GroenLinks, VVD en PvdA zit. Als er voor 25 november geen zicht is op een stabiele meerderheid, legt ook de VVD het bijltje erbij neer. Oud-wethouder Verstand is nog niet vervangen en Leonie Rolink zit thuis vanwege de hoge werkdruk. De verwachting is dat zij rond 1 december weer begint.

Zie ook: