Ongelukkig toeval zorgde voor ontsnapping damherten in Arnhem

Het is namelijk niet gewoon dat herten ontsnappen wanneer ze die mogelijkheid geboden wordt, vertelt de parkbeheerder. "Er is weleens een boom door het hek gevallen en toen bleven de herten binnen", vertelt Glissenaar. "Ze weten niet wat er achter het hek zit dus blijven ze in het hertenkamp."



Kijk hier naar beelden van de ontsnapping. De tekst gaat daaronder verder.

In dit geval zaten de herten echter in de bronsttijd, wat bij damherten wat later is dan bij andere soorten. Het dominante mannetje heeft toen een ander en zichzelf uit het park gewerkt. "Toen stonden ze buiten en dacht nummer drie, die eigenlijk de kleinste is: nu hou ik jullie buiten", legt Glissenaar uit.

Uiteindelijk een incident met een trieste afloop, aangezien één hert moest worden afgeschoten. Om in het vervolg te voorkomen dat om wat voor reden dan ook de herten kunnen ontsnappen, zijn er extra kettingen om het hek gehangen.

