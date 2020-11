'Geen wachttijden meer', aquaduct moet problemen rond Elburg oplossen

De brug tussen Elburg en Flevoland wordt veel gebruikt. "Per dag rijden hier zo'n 11.000 voertuigen overheen", weet Gertjan van der Heide. "Veertig procent daarvan zijn vrachtwagens, dus dat is een behoorlijke belasting voor deze brug. Daar is geen rekening mee gehouden tijdens de aanleg, lang geleden."

En dus verwacht hij dat de brug binnenkort aan vervanging toe is. "Bruggen gaan over het algemeen 70-90 jaar mee, het duurt niet lang voordat deze brug zo ver is." Hij is bang dat de provincie Flevoland, die officieel beheerder is van de brug, dan een nieuwe brug zal plaatsen. "Op korte termijn is dat de goedkoopste oplossing en vaak denkt de politiek niet verder."

Volgende brug is ver weg

Dat wil hij voor zijn, en dus deelt hij zijn plannen nu al met de politiek. "Toen die brug in september en oktober wéér onbruikbaar was, kwam ik met wat kennissen tot de conclusie dat er iets anders moet komen. Want veel bedrijven op de Noord-Veluwe moeten dagelijks met trekkers of vrachtwagens de Flevopolder in en de volgende mogelijkheid is twintig kilometer verderop, bij Harderwijk of bij Kampen. Dit kost bedrijven veel tijd en geld."

Zijn plan voor een aquaduct kan op veel steun rekenen: de grote bedrijven uit de regio sluiten zich aan bij het idee, net als de bedrijvenkring Elburg en VNO-NCW. Bovendien heeft hij op Facebook al meer dan 1500 mensen die het plan een warm hart toedragen. En ook de gemeenteraad van Elburg staat open voor dit idee, bleek tijdens een commissievergadering eind oktober.

Aquaduct als aanvulling

Maar de brug is in beheer van de provincie Flevoland. Toch steunt VVD-raadslid Udo Koerselman het plan van harte. "Ik zie dat Elburg beter bereikbaar moet worden: op dit moment is er veel sluipverkeer door de haven om bij deze brug te komen, terwijl vrachtwagens helemaal om Elburg heen moeten, omdat het bedrijventerrein net aan de verkeerde kant van het water zit."

Hij pleit dan ook voor een aquaduct als aanvulling op de bestaande brug. "Waarom zouden we niet twee wegen de polder in hebben, één aan elke kant van de haven? En dan moeten we zeker nadenken over een aquaduct, want daarmee kunnen we de natuur goed sparen, en het rijdt ook veel beter door."

Koerselman legt het plan daarom neer bij de provinciale fracties van de VVD in Flevoland en Gelderland. "Ik kan niets beloven, maar ik hoop dat er iets uit komt." De gemeenteraad is van plan het idee begin 2021 te bespreken, als ook de bereikbaarheid van het industrieterrein ter sprake komt.

Beste oplossing voor lange termijn

Van der Heide pleit zelf voor een aquaduct aan dezelfde kant als de huidige brug, maar is allang blij dat er nu over het idee gesproken wordt. "Een aquaduct is gewoon de beste oplossing voor een weg: je zit boten niet in de weg, en je hebt geen draaiende delen die onderhoud vragen. Op de lange termijn is het dus ook nog eens goedkoper dan een brug. Ik hoop dat we die boodschap over kunnen brengen voordat deze brug vervangen moet worden."