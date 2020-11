Van behandeling naar bewegen

Vanuit het ziekenhuis meer bewegen met de buurtsportcoach

Het idee van het Radboudumc in Nijmegen is dat als je veel beweegt, je spieren, longen, hart en bloedvaten daaraan gewend raken. Waardoor je meer energie krijgt en je je fitter voelt. Daarnaast, zegt deze genomineerde, is het ook gewoon leuk om regelmatig samen te bewegen. Zo wordt leefstijl een vanzelfsprekender onderdeel van de behandeling van (oncologie)patiënten.

Verbinding tussen zorg en sport

Voor kankerpatienten die nauwelijks iets aan beweging deden, kan de stap om te gaan sporten best groot zijn. Hun lichaam en zelfvertrouwen hebben door hun ziekte vaak een flinke knauw gekregen.

Binnen het Radboudumc wordt bewegen in combinatie met een gezonde leefstijl een steeds belangrijker thema. Maar ondanks dat dit erkend wordt, is er nog te weinig aandacht voor preventie en sporten en bewegen na kanker.

Daarvoor is het programma 'Beter Gezond' bedacht. Zorgprofessionals worden getraind in het voeren van een zogenaamd leefstijlgesprek met patiënten en wijst vanuit de spreekkamer patiënten onder andere door voor verdere begeleiding naar de buurtsportcoach. Die coach helpt mensen om samen uit te zoeken welk sport- en beweegaanbod het best past. Bijvoorbeeld door zelf sport- beweeglessen te organiseren of door te helpen met zoeken naar een passende sportclub. Gratis! Het lijkt hartstikke logisch, maar dat is het tot nu toe nog niet.

Als we winnen

Met de Stimuleringsprijs Gelders Sportklimaat wil het Radboudumc dat nog veel meer Gelderse gemeenten zich hierbij kunnen aansluiten en een online-training ontwikkelen voor buurtsportcoaches over het thema kanker.

Wil jij dat dit plan wint? Stem dan hier en slag tegen de boksbal. Uw stem telt in totaal slechts 1 x mee, ook als u vaker op de boksbal slaat!

Benieuwd naar de overige genomineerden? Klik dan hier.