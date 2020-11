Bankrekening geplunderd na een telefoontje

We laten beelden zien van vrijdag 7 augustus.

Het slachtoffer werd gebeld door een man die zei van de bank te zijn en dat er was geprobeerd geld van zijn rekening te halen. De man aan de telefoon verzekerde dat dit kon worden verholpen en dat iemand bij hem thuis de bankpas zou ophalen.

Politiewoordvoerder Sven Strijbosch: "We benadrukken dat de bank nooit zal vragen om de pinpas op te sturen. Ook zullen ze niet per e-mail of per telefoon naar inloggegevens of andere persoonlijke codes vragen. Als dat wel gebeurt, dan heb je geen bankmedewerker aan de telefoon, maar iemand die probeert jou op te lichten."

De pinner op de beelden haalde in Rheden bij zijn slachtoffer de pas op om vervolgens enkele kilometers verderop in Velp de rekening van het slachtoffer te plunderen.

Weet je wie deze jongeman is? Aarzel niet en waarschuw de politie (0800-6070) of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) als je niet wilt dat jouw gegevens worden genoteerd. Het zaaknummer is 2020370511. Er is ook een tipformulier op politie.nl.