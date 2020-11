Theo Janssen steunt met Dikke Prins Burger goed doel in Klarendal

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het idee voor de burger ontstond bij Sugar Hill, een restaurant in de Arnhemse wijk Klarendal. "Het idee was heel spontaan", vertelt de huidige jeugdtrainer van Vitesse. "We stonden hier buiten koffie te drinken en toen bedachten we dat we iets willen doen voor Klarendal, voor mensen hier die in de bijstand zitten of leven van de voedselbank. Van iedere burger gaat er een bedrag naar het goede doel, om kinderen met Sinterklaas iets leuks te geven."

Drie clubs

De burger werd specifiek gebaseerd op de carrière van Theo Janssen. "We laten de clubs waarvoor hij heeft gespeeld terugkomen", legt Anne-Jan Bakker van Sugar Hill uit. "De burger wordt geserveerd met een Dikke Prins Bier uit Arnhem, er zit Twentse bunkerkaas bij en we hebben een mayonaise gedraaid van Amsterdamse uien, vanwege Ajax. Genk zit er niet bij, die zijn we vergeten, maar Theo zelf geloof ik ook."

Van de 14 euro voor de burger en het biertje gaat 2,5 euro naar het goede doel. "Naar mensen die het harder nodig hebben, zodat zij met kerst en Sinterklaas een mooi pakket van ons kunnen verwachten. En de burger is heerlijk, echt Theo Janssen-waardig."

Klarendal

Theo Janssen vindt het mooi dat er iets voor de wijk Klarendal wordt gedaan. "Het loopt goed, dus er kan een leuk bedrag naar deze wijk. Ik ben opgegroeid in Het Broek, maar ik was altijd in Klarendal, samen met Nicky Hofs, die hier om de hoek woonde."

De twee waren altijd in de wijk aan het voetballen. "En ja, mijn school zat hier ook om de hoek. Maar in Arnhem zitten alle scholen om de hoek voor mij, want ik heb ze allemaal gehad."

Burger voor Boskamp

Janssen doet voor RTL ook voetbalanalyses samen met Jan Boskamp, die bekend staat als een fervent snackliefhebber. "Als hij dat lekker vindt, breng ik hem er wel een. Jan is een geweldige kerel, we hebben altijd veel lol samen. Maar ik denk niet dat hij ervoor naar Klarendal komt rijden. Als het nou een bamibal was geweest!"