Hybride leren XL

Professionals hybride leeromgeving XL

Die professionals zijn studenten van de HAN van de afdeling Sport en Bewegen. Leerlingen die al meteen vanaf hun eerste studiejaar in aanraking komen met de praktijk. Zo kunnen de sportstudenten zich ontwikkelen, door de door hun geleerde theorie meteen in praktijk te kunnen brengen. Daarmee kunnen ze meteen al proeven hoe het werkt en hebben ze meteen een toekomstperspectief op de arbeidsmarkt. De jonge sportprofessionals hebben er enorm veel zin om heel Brummen in beweging te brengen. Tegelijkertijd levert dit voor de inwoners van de gemeente gezondheidswinst op.

De stichting Sportkompas legt de verbinding tussen het onderwijs, bedrijfsleven, zorg, welzijn en sport- en beweegaanbieders voor de inwoners. De activiteiten zijn erop gericht dat iedereen mee kan doen in een veilig sport- en beweegklimaat, jeugd, ouderen en mensen met een beperking. En dus voor iedereen die meedoet bewegen, leefstijl en gezondheid bevorderen.

Samenwerking

Het Sportakkoord werkt op dit moment al samen met 11 lokale organisaties. Van de plaatselijke voetbalclub tot basisscholen en zorginstellingen biedt het voor de studenten een flinke uitdaging. Want al die verschillende doelgroepen hebben verschillende soorten activiteiten en een verschillende aanpak nodig. Een kleuter beweegt nu eenmaal op een andere manier dan iemand op hoge leeftijd. En het is ook nog 's gezellig, want zo ontmoet je ook weer nieuwe mensen. En de studenten? Die komen goed voorbereid op de arbeidsmarkt en dat biedt voor Sportkompas potentiele nieuwe werknemers.

Als we winnen?

Het Lokaal Sportakkoord Brummen wil het prijzengeld gebruiken om deze hybride leeromgeving XL verder vorm te geven, te begeleiden en in 2021 te kunnen realiseren. En ze hopen dat ze het plan ook kunnen uitrollen in andere gemeenten in Gelderland.

Wil je dat dit plan wint? Stem dan hier en sla tegen de boksbal.

