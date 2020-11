De filmmakers van talentontwikkelingstraject DOC+ zijn bekend!

De twee documentairemakers, Elize Kuiper en Jalou Vanhelsuwé, zullen deze documentaires komend jaar gaan realiseren. In het najaar van 2021 gaan de films in première en zijn daarna te zien bij Omroep Gelderland.

Arnhemse vuurwerkbrand

Elize Kuiper duikt in het leven van de mensen die wonen in de flat aan het Gelderseplein in Arnhem. Hier vond op 1 januari 2020 tijdens nieuwjaarsnacht een familiedrama plaats. Er ontstond die nacht een brand in het trappenhuis van de flat, doordat er vuurwerk was afgestoken op een verdieping. Deze brand kostte uiteindelijk een vader en zijn 4-jarige zoontje het leven. Hoe hebben de bewoners van de flat dit verwerkt, en hoe gaan zij verder?



Olympisch team

Filmmaker Jalou Vanhelsuwé is voormalig lid van het Nederlands waterpoloteam. Met pijn in het hart mag zij geen deel meer uitmaken van de selectie. In haar documentaire portretteert ze drie meiden die nu keihard knokken voor een plek in het Nederlands team. Gaat dit ze lukken? En lukt het om zich als team te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2021 in Japan?



DOC+

Het talentontwikkelingstraject DOC+ is een samenwerking van Omroep Gelderland, Docwerk, Van Osch Films en DOCfeed. Het geeft jonge documentairemakers de kans om een documentaire van 25 minuten te realiseren, onder een intensief maatwerk coachingstraject.