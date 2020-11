Niet iedereen moet nu ineens een melkbus laten knallen, zegt Bruls

Volgens Bruls, in een gesprek met het Radio1 Journaal, is het belangrijk dat gemeentes en regio's op één lijn zitten: "Want het zou heel onhandig zijn als één gemeente zou zeggen: ik ga het nu verbieden, de ander zegt: ik ga regels stellen, de ander zegt: het loopt bij ons altijd prima, we doen helemaal niks."

Traditie is mooi

Bruls weet dat het kabinet het carbidschieten niet gaat verbieden, maar het moet wel veilig verlopen: "Tradities zijn prima maar we gaan niet de openbare orde en de gezondheid van jan en alleman bedreigen omdat nu allerlei types denken: ik mag nu geen vuurpijl afschieten, dus dan ga ik maar een melkbus bestellen en carbid afschieten. Dat moeten we niet willen."

Verstand van zaken

Burgemeester Bruls is niet bang dat het fout gaat in regio's waar ze traditioneel aan carbidschieten doen, omdat ze daar verstand van zaken hebben: "Daar wordt het ook wat begeleid en is ook al jarenlang goed contact tussen een gemeente en de mensen die het carbidschieten doen. Waar wij wat zorgen over hebben, zijn niet die traditionele activiteiten, maar de mensen die nu denken: hé geen vuurpijl dan ga ik maar melkbussen afknallen. Dat willen we de kop indrukken."

