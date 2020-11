Geen Ome Joop's Tour, wel een jubileumboek

De titel is 70 jaar Ome Joop's Tour, meer dan een fietsvakantie. Het eerste exemplaar is dit weekend in ontvangst genomen door Sinterklaas na de stille intocht in Arnhem. Ome Joop's Tour wordt normaal gehouden midden in de zomer en duurt anderhalve week. Arnhemse kinderen uit gezinnen die zich geen vakantie kunnen permitteren, worden al sinds 1950 meegenomen op een fietsvakantie door Nederland en doen daarbij allerlei attracties en pretparken aan. Het zeventigjarig bestaan van de tour zou groots worden gevierd, maar dat was dus niet mogelijk.

'Eén ding wel gelukt'

"Maar na een gek jaar met vele alternatieven is één ding wel gelukt volgens plan: de uitgave van het jubileumboek", vertelt organisator Marcel Legerstee trots. "Als Arnhemmer onder de Arnhemmers kost het mij weinig moeite mijn liefde voor onze stad in woorden uit te drukken. Als mensenmens bereik ik mensen en breng ze bij elkaar. Vooral jongeren die het verdienen op een ontspannen manier met leeftijdsgenootjes lol te maken en even los te komen van hun dagelijkse leven. En daar draait het al 70 jaar om bij Ome Joop’s Tour. Naast samen fietsen leren de kinderen wat saamhorigheid is en wat belangrijke normen en waarden zijn. Respect voor elkaar en voor ouderen staat daarbij centraal."

Het boek bevat tientallen interviews met (oud-) deelnemers en vrijwilligers, sponsoren en politiemensen. Het jubileumboek 70 jaar Ome Joop’s Tour is sinds maandagavond te koop via www.omejoopstour.nl.

