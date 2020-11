En opeens ben je koninklijk in Beuningen: 'Je verkoopt er geen potlood meer door'

Wat het lintje is voor een burger, is het predicaat ‘Koninklijk’ voor het bedrijf. Kantoorgroothandel Quantore, de grootste werkgever in degemeente Beuningen, mag die titel sinds vrijdag voeren.

Het predicaat wordt door de koning slechts in speciale gevallen toegekend. En zo'n onderneming moet aan zeer strenge voorwaarden voldoen.

In elk kantoor

In Beuningen wordt, net zo als de afgelopen 100 jaar, gewoon stevig doorgewerkt. Bijvoorbeeld door Sissie Willems, al bijna 11 jaar in dienst van Quantore. "Even tellen of het klopt.... ja." En weer een krat met vulpotloden verdwijnt uit het zicht op een lopende band de bedrijfshal in.

Zo’n 14 meter hoog en meer dan 5 voetbalvelden groot. "Ja, het is een enorm grote ruimte", vindt directeur Arnold Theuws nog steeds." Een hele grote groothandel in kantoorartikelen. Het kan bijna niet anders dan dat er in jouw kantoor een gummetje, pen of wat dan ook ligt, dat ooit ook in deze enorme hal in Beuningen heeft gelegen. Theuws: "Ik denk dat wij in elk kantoor in Nederland liggen. En in België."

Enorme achtbaan

Eén van de modernste centra ter wereld in zijn soort, met in totaal een slordige 3,5 kilometer aan lopende band. Als een enorme achtbaan in een surrealistisch kantoorpretpark. "Heuveltje op, heuveltje af", lacht Sissie. "Maar je moet zelf niet op die lopende baan gaan liggen natuurlijk. Veel te gevaarlijk."

Nu ze 100 jaar bestaan 'heeft het de koning behaagd' om het bedrijf na een strenge selectie de titel koninklijk toe te bedelen. "Ja, je verkoopt er geen potlood of pen meer door", stelt directeur Theuws zakelijk vast. "Maar de erkenning, daar zijn we blij mee en dat willen we graag uitstralen."

En zo voelt het voor Sissie aan de lopende band ook: "Ik vind het echt een kroon op je werk, om het even mooi te zeggen."

Het logo wordt dan ook aan gevuld met een kroontje. Maar de medewerkers zullen voortaan niet alle 250 worden aangesproken met majesteit. "Nee hoor, we zijn nog steeds je en jij."