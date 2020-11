Amateurclubs komen met eigen coronaplan: 'We voelen ons niet serieus genomen'

Donderdagavond praten de Tweede Divisieclubs in een uitgebreide video-meeting met de KNVB over de opties om dit seizoen alsnog op een aanvaardbare manier af te maken. De onvoorspelbaarheid rondom het virus maakt alles echter buitengewoon lastig. TEC uit Tiel en De Treffers uit Groesbeek zijn de twee Gelderse clubs die op het hoogste amateurniveau actief. Trainen in kleine groepjes van vier mag nog wel, maar wedstrijden zijn verboden.

Startgeld

Het ambitieuze TEC werd deze week nog eens extra hard getroffen toen het kabinet de maatregelen voor de (top)sport doortrok naar medio januari waardoor er automatisch ook een streep ging door de bekerwedstrijd tegen eredivisieclub FC Groningen. Dat fraaie affiche had de club veel geld opgeleverd, al komt de KNVB wel met een compensatie naar de verenigingen.

"Alleen aan startgeld loop je al 22.500 euro mis", zegt voorzitter Johan Verweij.

Voorzitter Johan Verweij van TEC. Foto: Omroep Gelderland

Absoluut hoogtepunt

"We maken veel kosten, ook omdat we alleen contractspelers hebben in onze selectie. Het is vergelijkbaar met clubs in de eerste divisie, maar die mogen wel spelen. Met zo'n bekerwedstrijd hadden we zeker 75 duizend euro kunnen verdienen. In 35 jaar TEC was dit een absoluut hoogtepunt geweest waar keihard voor is gewerkt. Het is te triest voor woorden als ik kijk naar dingen die wel mogen en nu weer open gaan. Het is simpel, we voelen ons niet gehoord."

"Onze kantine zit al maanden dicht, acht weken geleden speelden we onze laatste wedstrijd en we hebben dus ook geen entreegelden", vervolgt de voorzitter. "Ook vanuit FOX is er nog geen besluit genomen over de uitbetaling van wedstrijden in onze Divisie. We zien in het hele proces vooralsnog ook geen echte kanteling. Eerlijk gezegd vrees ik het ergste voor de competitie."

Dubbele programma's

Eén van de opties die de afgelopen weken voorlag is de competitie na de winterstop in januari uit te spelen met als einddatum 30 juni. Maar TEC is geen voorstander. "Dat is ondoenlijk, ook qua belasting voor de spelers. Je krijgt iedere week te maken met dubbele programma's. We hebben pas vier wedstrijden gespeeld. Dat betekent dat je er dan nog 30 moet gaan spelen", zegt Verweij.

Verweij trekt bij TEC veel op met Hans van de Haar, die trainer is van de club uit Tiel. De oud-prof van onder meer De Graafschap staat erom bekend dat hij uitgebreid meedenkt met de leiding zoals hij dat eerder ook deed bij FC Lieden.

Toernooi met knock-out

De voormalig spits ontvouwt de plannen van TEC die donderdagavond aan de KNVB overhandigd worden. "Ons voorstel is dat alles clubs een halve competitie spelen, waarbij iedereen in principe weer op nul begint. Maar dat hoeft wat mij betreft niet. Met Pasen en Pinksteren dubbele programma's en zorgen dat we op tijd klaar zijn, anders kom je volgend seizoen weer in de problemen. Geen degradatie en na die competitie een 'koude' loting voor een toernooi met zestien clubs die in een knock-out vorm uitvechten wie de beste is. Daar moet ook prijzengeld opstaan, een beetje volgens het Amerikaanse systeem. Dit idee wordt breed gedragen door andere clubs. Ik hoor positieve geluiden", weet Van de Haar.

Hans van de Haar. Foto: Omroep Gelderland

Drama

Zoals velen in de sport begrijpt Van de Haar niet waarom er zeer beperkt getraind en niet gespeeld mag worden. "Ik zie echt het probleem niet. Als de betaald voetbalclubs kunnen voetballen, waarom wij niet? Bij ons wordt ook gewoon getest. Veel dingen zijn professioneler geregeld dan in de eerste divisie. Sportief gezien is dit voor onze divisie een drama. Je mag niet boos zijn in deze tijd van Covid-19 en we moeten het wel relativeren, maar teleurstelling is soms nog erger. Nee, wij voelen ons niet serieus genomen door de KNVB op dit vlak."

De voetbalbond maakte deze week wel bekend dat het de clubs die door de gedwongen bekeruitschakeling getroffen worden, een compensatie ontvangen. Het gaat om 17.500 euro. Van de Haar: "Financieel lossen ze dat netjes op vind ik. Statutair had het niet eens gehoeven, dus ere wie ere toekomt."