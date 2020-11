Noodkreet Nijmegenaren: 'Maak einde aan kankerverwekkende situatie'

Inwoners van Nijmegen-West doen een dringend beroep op wethouder Harriët Tiemens om hen te behoeden voor de gevolgen van het kankerverwekkende benzeen dat over hun hoofden uit een schoorsteen waait. Die schoorsteen is van de asfaltcentrale APN vlak bij hen in de buurt. Voor een school tegenover de centrale is het zelfs reden om te verhuizen.

In een brief aan de wethouder, die ook is verstuurd aan alle raadsleden, leggen de inwoners van Nijmegen-West uit waarom ze zo bezorgd zijn en actie verwachten om het probleem aan te pakken.

De brief is opgesteld door de Vereniging Dorpsbelang Hees, die namens haar leden een reactie verwacht, 'maar feitelijk [namens] alle inwoners van Weurt, Waterkwartier, Wolfskuil, Hees, Neerbosch-Oost en kinderdorp Neerbosch.' In dat gebied wonen meer dan 20.000 mensen.

Zorgwekkende constatering

In de brief staat dat er weliswaar opluchting heerst over het niet doorgaan van de tijdelijke verhoging van de norm voor de uitstoot van benzeen met 500%, maar dat daarmee het probleem niet weg is. Alleen de verergering ervan is weggenomen. In de vorige week ingetrokken aanvraag om vijf keer meer benzeen uit te mogen stoten staat volgens de briefschrijvers een 'zorgwekkende constatering', gedaan door Dura Vermeer zelf, de eigenaar van de asfaltcentrale.

Namelijk dat er metingen zijn gedaan waaruit blijkt dat bij vier van de zes Gelderse asfaltcentrales de uitstoot significant is te noemen, en dat die bij twee bedrijven niet aan de norm voldoet. Hierop is door twee van de zes bedrijven een maatwerkbesluit tot ophoging van deze norm aangevraagd, waaronder de Nijmeegse asfaltcentrale.

Geen veilige niveaus

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat benzeen een welbekende oorzaak is van kanker. De organisatie voegt daar aan toe dat er 'geen veilige niveau’s van blootstelling kunnen worden aanbevolen.'

Volgens omwonenden past dit in het beeld van een bijzonder matige luchtkwaliteit in Gelderland, waarbij GGD’s in de provincie concluderen dat Gelderlanders gemiddeld een jaar korter leven.

De luchtkwaliteit in de provincie is te vergelijken met het meeroken van zes sigaretten per dag. "De gemeente Nijmegen steekt hier nog eens met kop en schouders bovenuit, resulterend in gemiddeld een bijna 400 dagen korter leven", houden de briefschrijvers de wethouder voor.

Beeld: “Luchtkwaliteit in Gelderland”, GGD (2019)

'Asfaltbranche heeft echt een probleem'

De gemeente Nijmegen heeft samen met het Rijk en andere gemeenten het Schone Lucht Akkoord getekend. Dat akkoord streeft onder meer naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die geeft dus aan dat er wat betreft benzeen geen veilige adviesniveaus zijn.

Volgens de omwonenden van de asfaltcentrale in Nijmegen zou dit sluiting van benzeen uitstotende bedrijven moeten betekenen. Wethouder Tiemens zei onlangs zelf in een vergadering met raadsleden: "De asfaltbranche heeft echt een probleem. Ze stoten soms te veel benzeen uit."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat nu de proef niet doorgaat, de centrale weer wordt gehouden aan de gebruikelijke norm en dat Nijmegen als grootste stad van Gelderland in de hele stad aan de Europese luchtkwaliteitsnormen voldoet, maar meer wil. Plannen daarvoor zijn er.

