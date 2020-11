Noodkreet: 'We zoeken met spoed oud-verpleegkundigen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Ze halen nu overal mensen vandaan. Van medewerkers van het Rode Kruis, Defensie tot mensen uit de horeca. "We doen een dringende oproep aan oud-verpleegkundigen ook te komen helpen", aldus Angela Jansen van de ZZG Zorggroep.

Ondanks de landelijk dalende cijfers, blijft het aantal coronabesmettingen een grote druk leggen op de zorg. Dit stellen ZZG zorggroep, de Waalboog, Kalorama en zorggroep Maas & Waal.

"We moeten alle zeilen bijzetten om de zorg te kunnen leveren die van ons wordt verlangd", zegt bestuurder Jansen. "En covid-19 is zeker voor de meest kwetsbaren in de samenleving voorlopig nog niet voorbij. We maken ons daarom zorgen over de weken die voor ons liggen."

Jansen hoopt dat mensen die in het verleden in de zorg hebben gewerkt weer terugkeren. "We hebben u hard nodig."