Wie bezorgt deze brieven uit de oorlog bij de familie Hermeling?

Ik ben in het bezit van een 6-tal brieven, in de oorlog (of vlak daar voor) gestuurd naar A. Hermeling in Arnhem. Ik heb via Facebook geprobeerd eventuele familie op te sporen. Dit is mij niet gelukt. Het zou fijn zijn als de brieven bij de familie terecht zouden komen.

Ik heb de brieven ooit ontvangen van iemand uit Didam. Die had ze gevonden in een schoenendoos. Hij wist niet wat hij er mee moest en heeft ze zo'n zes jaar geleden naar mij opgestuurd, omdat ik dezelfde achternaam had. Volgens mij had hij ze ooit gevonden op een rommelmarkt. Ik heb uitgezocht of het familie van me was, maar dat bleek niet het geval.

Bij de brieven zit een verlovingskaartje van Annie Wolters, verloofd met Joop Hermeling op 3 november 1940. Het zijn verder korte briefjes (uit 1939 en 1943) waarin even kort wordt besproken hoe het gaat in tijden van oorlog.

De brieven zijn allemaal gericht aan mevrouw Hermeling. De meesten zijn verstuurd naar het Schutterbergplein 26, maar ook naar de Veronicastraat 4 in Arnhem Zuid. Ze zijn van verschillende afzenders. Eén brief komt van de Mariënbergweg 18 Oosterbeek en één brief is verstuurd vanaf de Borgercompagniesterstraat in Sappermeer.

Wie heeft een idee van wie de brieven zijn? Of kent familieleden van deze A. Hermeling? Laat hieronder uw reactie achter.