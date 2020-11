Verdachten crystal meth-lab Drempt horen straf

De drie buitenlandse mannen die worden verdacht van het produceren van crystal meth in een schuur in Drempt, horen vandaag welke straf ze krijgen. De mannen werden in mei opgepakt bij een inval. Tegen een Mexicaan en Amerikaan eiste justitie 6 jaar cel en tegen een jonge Colombiaan 5,5 jaar.

De drie moesten twee weken geleden voor de rechter in Den Bosch verschijnen. "Ik beroep me op mijn zwijgrecht", was een van de meest uitgesproken zinnen die ochtend in de rechtbank. De Mexicaan en de Amerikaan lieten amper wat los over hun aanwezigheid in Drempt.

Ja, ze zochten werk en kwamen op de een of andere manier in het Achterhoekse dorp terecht. Maar door wie ze waren benaderd, zeggen ze niet. Ze beweren alle drie dat ze niet wisten wat ze in de schuur moesten doen. De 20-jarige Colombiaan vertelde dat hij naar Nederland was gekomen voor een voetbalcarrière, maar dat dat helaas niks werd en hij daarom op zoek is gegaan naar een andere baan.

'Niet een beetje roeren en klaar'

Justitie gelooft dat niet. De officier gaat ervan uit dat de mannen doelbewust naar Nederland zijn gehaald om crystal meth te maken. "Het maken van de drugs is niet wat grondstoffen en chemicaliën bij elkaar voegen, een beetje roeren en klaar. Nee, het is een gevaarlijk chemisch proces dat specifieke kennis en vaardigheden vereist. " Bovendien is het productieproces een gevaar voor de omgeving, met risico's op ontploffing en milieuschade. Daarom eiste hij flinke celstraffen.

In Drempt is de gemeente Bronckhorst onlangs begonnen met het opruimen van het lab. De gierkelder is leeggepompt en de hier aanwezige stoffen zijn afgevoerd. Ook de schuur zelf en de grond eromheen moeten gereinigd worden, maar daarvoor loopt de juridische procedure nog. Alle kosten die de gemeente maakt voor de sanering van het drugslab, worden verhaald op de eigenaren en de huurder.

Zie ook: