Hele ziekenhuisafdeling moet in quarantaine na corona-uitbraak

Op de afdeling voor longaandoeningen en cardiologie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is corona uitgebroken. Daarom is er een opnamestop van tien dagen ingesteld.

"De afgelopen dagen zijn meerdere patiënten en meerdere medewerkers positief getest", bevestigt Hanneke Groot Nibbelink van het ziekenhuis. "Dat betekent dat de positief geteste medewerkers thuis in quarantaine zijn. De patiënten moeten op de afdeling in quarantaine, wat inhoudt dat ze de afdeling niet af mogen."

De patiënten mogen niet van de afdeling af, tenzij ze naar de corona-afdeling worden verplaatst of IC-hulp nodig hebben. Volgens Groot Nibbelink is het niet zo dat de patiënten op de afdeling in de knel komen. "Niet alle medewerkers zijn positief getest", stelt ze. "Er wordt beschermd gewerkt op de afdeling. We kunnen de zorg door laten gaan."

Geen bezoek

Wat niet door kan gaan is bezoek. Dat is een maatregel die voor mensen en familieleden met een ingrijpende operatie voor de boeg een zware maatregel. Volgens Groot Nibbelink is het niet optimaal, maar wel noodzakelijk: "Dit is wat we doen om te voorkomen dat die verspreiding verder gaat. We faciliteren wel met beeldbellen." Wanneer patiënten voldoende opgeknapt zijn om naar huis te gaan, is dat uiteraard geen probleem. Ze moeten dan thuis hun quarantaine afmaken.

De opnamestop is ingesteld, omdat het niet in alle gevallen herleidbaar was waar de coronabesmetting vandaan kwam. Nieuwe patiënten die toch behandeld moeten worden, worden waar mogelijk op andere afdelingen geplaatst. Het ziekenhuis doet geen uitspraken over het exacte aantal besmettingen, noch over het exacte aantal patiënten op de afdeling.

