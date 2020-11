Laboranten drugslab Drempt gaan voor jaren de cel in

De rechtbank in Den Bosch heeft dinsdag flinke straffen uitgedeeld in de rechtszaak tegen de drie buitenlandse mannen die in mei zijn opgepakt bij een meth-lab in Achter Drempt. De jongste verdachte, van Colombiaanse nationaliteit, wacht drie jaar gevangenisstraf. De rechtbank vonnist voor de twee oudere verdachten, een Mexicaan en een Amerikaan straffen van vier jaar. Alle drie worden gestraft voor de productie- en het bezit van crystal meth.

Op 8 mei dit jaar doet de politie een inval bij een boerderij aan de Zomerweg in Drempt. Het arrestatieteam treft daar een vol werkend metamfetamine-lab, in een voormalige paardenstal. De drie mannen die de politie ter plekke arresteert slapen op dat moment in een bouwkeet die op het erf geparkeerd staat. Uit onderzoek komt later naar voren dat van alle drie dna op gezichtsmaskers die in het laboratorium zijn gevonden is aangetroffen.

Als profvoetballer mislukt

De drie verdachten deden er tijdens de inhoudelijke behandeling twee weken geleden voornamelijk het zwijgen toe. Alleen de jongste verdachte wilde iets over zijn motieven kwijt. Hij zou naar Nederland zijn gekomen om hier als profvoetballer aan de slag te gaan. Dat plan mislukte.

Daarna boden mensen die hij niet nader wilde benoemen hem het werk op het crystal meth-lab in Drempt aan. Hij heeft nu drie jaar gevangenisstraf gekregen. Verder gaat het om een 30-jarige Mexicaan. Hij heeft vier jaar celstraf gekregen. De derde verdachte is 37 jaar oud en van Amerikaanse nationaliteit. Hij heeft eveneens vier jaar celstraf gekregen.

De vonnissen vallen lager uit dan gevraagd. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie straffen van vijfeneenhalf jaar voor de jongste verdachte en straffen van zes jaar voor de twee oudere verdachten.

Kwikchloride aangetroffen in Drempt

De rechtbank erkent dat de drie verdachten slechts een ondergeschikte rol spelen in het productieproces. Hun opdrachtgevers zijn nog voortvluchtig. Toch meent de rechtbank dat er een zware straf dient te worden opgelegd. De verdachten hebben de volksgezondheid willens en wetens in gevaar gebracht. Zo werden er op het terrein aan de Zomerweg sporen van het zeer giftige kwikchloride aangetroffen.

Overigens is de gemeente Bronckhorst vorige week gestart met het volledig opruimen van wat er nog over was van het lab. De kosten zullen worden verhaald op de eigenaar van het perceel.

