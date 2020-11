Beroemde Arnhemse snackbars staan te koop: 'Dit is mijn levenswerk'

Wie kent ze niet? De zelfgebakken frieten in het kleine keetje van snackbar de Saks. Wereldberoemd in Arnhem en ver daar buiten en voor menig liefhebber een 'omrijdadres'. Maar daar komt misschien verandering in. Eigenaar Rinus Klaassen heeft het hutje en zijn filiaal op de Geitenkamp namelijk te koop staan, onthult hij desgevraagd aan Omroep Gelderland. De cafetaria's worden niet zomaar van de hand gedaan, benadrukt Klaassen. Hij moet wel een goed gevoel hebben bij degene die zijn 'levenswerk' over gaat nemen.

Want dat is het toch na 32 jaar, vertelt de markante eigenaar met enige trots. "We hebben altijd onze eigen manier gevonden en daar hebben we altijd in geloofd. Je probeert je te onderscheiden. Wij doen dat vooral door zelf friet te maken: en dat is dan ook écht zelf maken."

Waar dat bij anderen volgens hem vaak uiteindelijk gewoon fabrieksfriet is, krijgt Klaassen elke week 'een berg aardappels' binnen. "En die worden verwerkt tot friet. Dat is veel werk. Maar je moet altijd voor kwaliteit gaan, met alles. Dat is niet altijd makkelijk." Naast de friet worden ook verschillende kroketten en andere snacks zoals nasiballen en nierbroodjes nog steeds in eigen huis gemaakt. Een tijdrovend proces, waar anno 2020 veel snackbars niet meer voor te porren zijn.

'Leeftijd en gezondheid'

Er is maar één reden dat Klaassen de vetpan nu aan de wilgen hangt: de leeftijd in combinatie met zijn gezondheid en die van zijn zakelijk partner, waar hij eerder mee getrouwd was. "We hebben een gezondheidsverleden dat niet positief is. Ik vind het nog steeds leuk, alleen besef ik wel dat het te zwaar wordt."

Toch zal het ze allebei zeer doen om het los te moeten laten, weet Klaassen. Het hoeft dan ook niet vandaag of morgen verkocht te zijn. "Er zijn genoeg kandidaten geweest. Maar het moet klikken en financieel haalbaar zijn. Het gevoel is daarbij het belangrijkste. De juiste zat daar nog niet tussen."

'Dat zou me zeer doen'

Klaassen wil afscheid nemen in de wetenschap dat hij zijn zaak achterlaat bij iemand die het goed gaat doen. "Dat is veel makkelijker dan gedwongen afscheid nemen. Het zou me zeer doen als iemand het naar de knoppen helpt." En ruimte voor verbetering is er misschien ook nog wel binnen zijn onderneming, erkent Klaassen. "Maar daar heb ik de energie niet meer voor."

Eerder dit jaar kreeg het filiaal aan het Schuttersbergplein in de Arnhemse wijk Geitenkamp te maken met een gewelddadige overval. En dat was niet de eerste keer dat een van zijn zaken met een beroving te maken had. Toch heeft dat niets te maken met de aanstaande verkoop, legt Klaassen uit. "Ik ben gewoon heftig ziek geweest. Ik heb de tijd, maar er moet wel een keer iets gebeuren."

'Relatie buurt belangrijk'

Zelf had hij zijn naderende afscheid nog even onder de pet willen houden, om onrust te voorkomen. Maar een journalist van Omroep Gelderland kwam een advertentie tegen waarin twee Arnhemse zaken werden aangeboden die beroemd zijn vanwege hun zelfgemaakte, verse patat. Toen was de link gauw gelegd, uiteraard. Zijn personeel was al wel op de hoogte en hij wil benadrukken dat hij erop rekent dat zij ook gewoon kunnen blijven werken. Ook de relatie tussen de nieuwe eigenaar en de buurt is voor Klaassen belangrijk.

Toen hij naast zijn vaste stek aan de Weg achter Het Bos de locatie op het Schuttersbergplein overnam, was daar op dat moment veel overlast, weet hij nog. "Daar heb ik hard aan moeten werken en daar doen wij nog steeds ons best voor. Dat moet zo blijven."