Proef nascheiden in Tiel niet bedoeld om afvalsysteem te veranderen

De proef in Tiel om te kijken of nascheiding toch goedkoper is, is niet bedoeld om uiteindelijk weer het oude systeem van afval ophalen te herintroduceren. Volgens Reus, voorzitter van het dagelijks bestuur van AVRI, is dit een gepasseerd station en veel te duur. Dit liet hij weten in het programma Tiel aan Tafel. De proef die ergens in een wijk in Tiel gaat plaats vinden is bedoeld om te kijken of het ingeleverde vuil nog beter gescheiden kan worden. Dit zou dan bij een bedrijf kunnen die automatisch vuil scheidt.

Wethouder Groen van Tiel betwist de stelling van Reus. "Uit de proef moet eerst maar eens blijken of het duurder is en beter kan, daarom ook de proef." Het is een publiek geheim dat Tiel het scheiden-bij-de-bron-systeem niet ziet zitten. "Om uiteindelijk weer terug te keren naar nascheiding is deze proef een eerste stapje, maar er is nog een lange weg te gaan", zo liet hij weten.



De proef is een uitvloeisel van een motie uit november 2019 van de PvdB die oproept tot het uitzoeken wat nu beter is voor de inwoners van Tiel. Wegen de voordelen van omgekeerd inzamelen op tegen de nadelen? In die motie wordt gesteld dat daar nog nooit goed onderzoek naar is gedaan door AVRI en dat de techniek van het sorteren van afval inmiddels een flinke vlucht heeft genomen.

Kijk hier naar het gesprek met Joost Reus in het programma Tiel aan Tafel waarin hij spreekt over de proef. Het betreffende gesprek is te zien vanaf 23.55sec: