Bakker test olieboldrive in de markthal in Didam

“We kunnen gaan zitten treuren, maar we zitten ermee en moeten ernaar handelen”, zegt bakker Berntsen over de invloed van coronacrisis op zijn werk. “We proberen er nu een mooie draai aan te geven.” Normaal stroomt de Markthal op oudjaarsdag vol met liefhebbers van oliebollen. Nu gebeurt dat met auto's, maar Berntsen wilde eerst een testdag draaien. “Ik moet wel weten hoeveel auto’s ik per uur kan verwerken”, zegt de bakker. “En er is maar één manier om daarachter te komen. Dat is gewoon testen.”



De klanten zijn blij met het alternatief voor de traditionele oliebollenverkoop. “Het is toch iets dat de mensen kunnen doen”, vindt Marieke Vierwind. Willy Rasing uit Didam deed vooral haar man een plezier door naar de markthal te komen: “Ik vind het ook wel lekker, maar hij eet ze ook gewoon als brood.” De bakker zelf spreekt over een succesvolle testdag: “De dag was al geslaagd toen de eerste mensen enthousiast aankwamen. Dan ben je schatrijk.”