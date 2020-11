Carbidschieten ook buiten Achterhoek populair: 'Je kunt er op wachten dat het mis gaat'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"De vraag naar carbid begint steeds meer te komen, het vermoeden is dat de verkoopkilo's gaan toenemen", vertelt Floors in zijn land- en tuinbouwmechanisatiebedrijf. "De verkoop is dan nog wel niet begonnen, maar we merken dat de vraag er is. Vanuit de Achterhoek, vanuit Twente. Maar ook veel meer vanuit het westen."

En daar wordt normaal gesproken niet zoveel carbid geschoten. Zou dat niet voor problemen kunnen zorgen? "Het is inderdaad de vraag of ze weten waarmee ze bezig zijn, als ze dit voor de eerste keer doen. Je kan verwachten dat het misgaat. Hier wordt het van vader op zoon doorgegeven, maar daar niet. Daar zit een risico aan. Wij proberen dat ook wel een beetje te filteren. Als je ze niet kan verstaan, zullen ze het waarschijnlijk ook niet kennen." En daarom wordt er dan advies gegeven door Floors.

'Niet verantwoordelijk'

Waar ze bij de carbidverkopers blij zijn, zijn de carbidliefhebbers nog wat teleurgesteld. Zo ook Herman Harenberg van het carbidschiettoernooi in Hummelo. "Wij hebben toch besloten onze jubileumeditie, de 20e keer, af te gelasten. Wij wilden het carbidschieten dit jaar nog grootser opzetten, maar we gaan het niet doen, wij houden ons gewoon aan de coronaregels."

"Een toernooi kunnen we nu niet verkopen naar de gemeenschap toe. We hebben er nog aan gedacht om de wei beschikbaar te stellen aan anderen, maar ook dat gaan we niet doen. Dat vinden we niet verantwoordelijk als organisatie."

En ook Leonie Wouters van het carbidfestival in Epse zette een streep door het evenement. "Het is niet te doen met handhaving en de controle op anderhalve meter afstand. We zitten niet te wachten op een boete en we willen onze vergunning voor volgend jaar niet in gevaar brengen. Bovendien moeten we het ook deels hebben van de omzet van eten en drinken, dus dat kan nu ook al niet. Het is veiliger om dit jaar over te slaan."

Boa's ook tegen evenementen

Bij de BOA bond vinden ze de afgelasting meer dan logisch. Ze zijn ook tegen groepen die dit jaar als evenement carbid gaan schieten, zo vertelt Eric Lakenman van de bond. "Een groep die bij elkaar komt om met een biertje erbij een carbidfeestje te vieren, kan bedreigend zijn voor een handhaver. Bovendien is een projectiel dat weg knalt door een carbidexplosie een potentieel wapen."

Zie ook: Vuurwerkverbod dreigt, maar we mogen wel carbidschieten

Luister naar het gesprek met Johan Floors op Radio Gelderland.

Luister naar het gesprek met Herman Harenberg.