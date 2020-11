Vegan streaker moet cel in voor brandstichting bij eendenslachterij

Vegan streaker Peter Janssen uit Culemborg is maandag veroordeeld tot 25 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk, voor brandstichting bij eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim 5000 euro betalen aan het bedrijf.

De man van 35 stak op 28 mei midden in de nacht een vrachtwagen en vrachtwagentrailers van de eendenslachterij in brand. De bewoners van zes omliggende huizen moesten daardoor worden geëvacueerd.

Janssen kwam in beeld als verdachte omdat zijn autosleutel bij het bedrijf was gevonden. De sleutel zat in een broek die hij had uitgedaan, nadat hij per ongeluk ook zichzelf in brand zette.

Spijt betuigd

De vegan streaker, die een vooraanstaand figuur is in de wereld van dierenactivisten, heeft zich na de brand urenlang in de bosjes verstopt. Hij ging daarna naar de huisarts om zich te laten behandelen aan zijn verbrande hand en meldde zich daarna bij de politie.

De man heeft spijt betuigd en gebruikte niet eerder in deze mate geweld. De reclassering schat de kans dat hij nog een keer zoiets doet laag in.

Het Openbaar Ministerie had 30 maanden cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, en een schadevergoeding van 156.000 euro geëist.

Inbraak konijnenfokker

Janssen is al jaren actief als dierenactivist. Vaak doet hij dat in bijna ontklede staat, vandaar dat hij de bijnaam vegan streaker heeft.

De Culemborger heeft ook de Stichting Konijn in Nood opgericht en was betrokken bij een inbraak bij een konijnenfokker in het Achterhoekse dorp Vragender. Daarvoor kreeg hij een boete en werkstraf opgelegd.

