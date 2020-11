Speeltoestel van 160.000 euro afgebroken na meerdere vernielingen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het speeltoestel koste inclusief aanschaf en reparaties een slordige 160.000 euro. Omdat het toestel midden in het Matenpark stond, bleek het een geliefde plek om rotzooi te trappen. Als de avond valt, is er namelijk amper toezicht.

De gemeente kreeg het niet voor elkaar de vernielingen een halt toe te roepen, en dus zat er maar één ding op: afbreken en inpakken.

Met plezier kaalplukken

Verantwoordelijk wethouder Detlev Cziesso zei daar eerder over: "Het is een schitterend toestel. Als je iedere keer brand of vernielingen krijgt, is het op een gegeven moment afgelopen. Dan staat het dus niet terecht op deze plek."

Hij was van plan de raddraaiers 'kaal te plukken', als hij wist wie het waren. Is hij daar inmiddels achter? "Nee, we hebben tot nog toe geen daders kunnen veroordelen. Dus we hebben ook geen geld teruggevraagd. Maar ik had het met plezier gedaan."

Verplaatsen en repareren te duur

Een nieuwe locatie voor het houten gevaarte wist Cziesso tot zijn spijt niet te vinden, zegt hij. Kosten voor het verplaatsen en repareren zijn hoger dan gedacht en er kan geen goede locatie gevonden worden.

Daarom krijgt het ding op een andere manier een tweede leven: Cziesso: "Ik ben blij dat we het speeltoestel nog kunnen hergebruiken, door het maken van nieuwe speeltoestellen of het herstellen van bestaande."

