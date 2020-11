'Een klotesituatie is het', inburgeren moeizamer door corona

Inburgeringslessen, taalstages en vrijwilligerswerk vallen in deze periode vaak weg. Ook denkt wethouder Cathelijne Bouwkamp dat inburgeraars nu minder makkelijk een baan zullen vinden.

Fysieke lessen voor inburgering zijn voor de zomer wel weer opgestart, laat Bouwkamp weten. In sommige gevallen is nog wel sprake van afstandsonderwijs. Het vinden van voldoende praktijkplaatsen zou moeilijk zijn voor bepaalde trajecten, met name in de zorg en de horeca.

'Geen middelen voor achterstanden'

Het opstarten van nieuwe trajecten was tijdens de lockdown niet mogelijk. Examens zijn inmiddels weer begonnen maar er zijn grote wachtlijsten, constateert de wethouder. Daardoor kunnen inburgeraars 'in de knel komen' met hun inburgeringstermijn, waarvoor wel verlening mogelijk is. Voor het niet kunnen oefenen bij taalstages geldt echter geen verruiming en middelen om die achterstanden in te lopen, zijn er niet. Voor het inkomstenverlies worden instellingen wel gecompenseerd.

De gemeente verwacht dat de impact voor vrouwen groter is dan voor mannen vanwege de zorg voor de kinderen die tijdens de lockdown thuis zaten. Bij kinderen wordt gezien dat de begeleiding van ouders vaak ontbreekt. Daardoor kennen zij de regels en richtlijnen niet. Kinderen met ouders die niet goed digitaal vaardig zijn, zouden extra problemen hebben met bijvoorbeeld digitale lessen. Zij moeten het 'zelf uitvinden'.

'Afwachten domste wat we kunnen doen'

"Een klotesituatie is het", stelt raadslid Susan van Ommen (D66) die de vragen stelde aan de wethouder. "En het gaat ook nog wel even duren, dus afwachten lijkt me het domste wat we kunnen doen." Zij ziet dat alle beroepsopleidingen momenteel een tekort aan praktijkplekken hebben. "Als de horeca dicht is, dan kun je daar simpelweg geen stage lopen. Die plekken kunnen we helaas niet toveren."

Wel kan de gemeente volgens Van Ommen beter binnen haar eigen organisatie kijken. "We hebben in het stadhuis bij de politieke bijeenkomsten bijvoorbeeld ook catering. Daar heb ik nog nooit een inburgeraar gezien. Dat is natuurlijk zonde: out of the box denken!"