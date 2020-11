Baasje in zak en as na raadselachtige verdwijning Lizzy

Waar is de 9-jarige Jack Russel Lizzy? Dat is de grote vraag van Marjan en haar moeder uit Wijchen. Lizzy verdween vorige week op raadselachtige wijze. Vermoedelijk is het dier gestolen, zo wordt er gedacht na een zoektocht met een speurhond. De eigenaresse zit in zak en as.

Vrijdagmorgen 13 november loopt de eigenaresse van de hond, de moeder van Marjan, naar haar hondenren buiten. Lizzy is weg. En dat is gek, want de hond kan niet zomaar ontsnappen uit het hok vertelt Marjan. "Er zitten namelijk twee grote schuifsloten op het hok. Daarnaast zit er nog een hek op dat je omhoog moet tillen. De sloten waren er vanaf en het hok was dicht. Dat moet iemand gedaan hebben."

En dat bevestigt de Arnhemse stichting Waar is onze Angel die helpt zoeken naar vermiste dieren. Zij werden ook ingeschakeld door de Wijchense Marjan. "Wij zijn met een speurhond wezen zoeken, maar er is geen spoor van het dier gevonden. Ja, alleen op het rondje dat de hond dagelijks liep met haar baas. Verder niet. Dus het vermoeden is dat ze is opgepakt en dat ze is meegenomen", vertelt Jolanda van Wijk van de stichting.

'Ze kan geen bijzonder trucje'

Maar waarom is de hond dan gestolen? Marjan heeft geen idee. "Er zijn nooit opmerkingen binnengekomen over de hond. Maar ik lees op Facebook nu bijvoorbeeld ook dat mensen het belachelijk vinden dat de hond buiten slaapt. Dus misschien is het iemand die de hond nu binnen wil laten slapen. Daarnaast zijn de hondenprijzen de laatste jaren wel gestegen, dus het kan een optie zijn dat het voor de verkoop gebeurt. Maar deze hond kan verder geen bijzonder trucje ofzo."

Volgens de stichting Waar is onze Angel gebeurt het de laatste tijd steeds vaker dat een hond of kat wordt meegenomen. "Meestal zijn het mensen uit de omgeving die om wat voor reden dan ook het dier meenemen. Vaak stuiten we vrij snel op een spoor, maar in sommige gevallen ook totaal niet. In dit geval hebben we geen idee hoe het zit", vertelt Van Wijk.

Ontzettend verdrietig

De moeder van Marjan hoopt in ieder geval dat haar Lizzy snel wordt gevonden. "Toen ik 3,5 jaar geleden ging verhuizen heeft Lizzy een paar dagen bij mijn moeder gelogeerd. Toen wilde ze hem vervolgens niet meer teruggeven. Ze is er gek op. Het is dus echt ontzettend verdrietig. Mijn moeder kan zelf haar verhaal niet eens doen, zo geëmotioneerd is ze."