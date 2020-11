Ruit sneuvelt na enorme knal in Tiel, politie zoekt getuigen

In de binnenstad van Tiel is zondagmiddag een ruit gesneuveld door vermoedelijk zwaar vuurwerk.

Volgens wijkagent Erwin van Dalen was rond 16.15 uur in de omgeving van de Kerkstraat en de Sint Agnietenstraat een enorme knal te horen. Een getuige zag daarna een man met een gele Jumbo-tas wegrennen in de richting van de Eerste Bleekveldstraat.

De verdachte is een jaar of 30, heeft een witte huidskleur en droeg donkere kleding. Wie getuige was of beschikt over beelden, wordt verzocht zich te melden bij de politie.