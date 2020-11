Dit moet je weten over de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland

Grootste cocaïnewasserij, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Het gaat volgens de politie om het grootste cocaïnelaboratorium dat ooit in Nederland is aangetroffen. "Gezien het aantal mensen dat er werkte, de installatie, de grootte, de inrichting en de apparatuur, schatten we de productiecapaciteit op 150 tot 200 kilo cocaïne per dag", zegt hoofdinspecteur André van Rijn van LFO. "Dit aantal kilo’s staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro onversneden."

Zie ook: Cocaïne bij megavangst zat verstopt in steenkool

Wie zijn de verdachten?

Het gaat om dertien verdachten van Colombiaanse nationaliteit, en daarnaast drie verdachten met een Nederlandse-, Colombiaans-Nederlandse of Turkse nationaliteit. De Colombianen 'woonden' in een door een gipswand afgeschermd gedeelte van een omgebouwde manege in Nijeveen. Ze sliepen op stretchers.

Die Colombiaanse laboranten waren daar dag en nacht actief met het zuiveren en gereedmaken van de cocaïne. De Nederlandse eigenaar van de opgebouwde paardenmanege waar het drugslab werd aangetroffen is in september vrijgelaten. Hij heeft verklaard dat hij ervan uit ging dat er achter de genoemde gipswand 'een kantoor' gevestigd was.

Waarom Colombianen?

Het verwerken van drugs in transportproducten vereist gespecialiseerde kennis. Een bron bij de politie vat het als volgt samen: "Daar waar men 'het' er in stopt, weet men vaak ook het beste hoe men 'het' er weer uit krijgt."

Zitten alle verdachten in deze zaak vast?

Nee. Het Openbaar Ministerie heeft Nu.nl laten weten nog te jagen op enkele hoofdverdachten in deze zaak. Zij zouden voortvluchtig zijn. Op het moment van de inval in Nijeveen zouden ze nog in Nederland zijn geweest.

Van dit groepje is overigens wel een man opgepakt. Het gaat om een 48-jarige Turkse man die in Tilburg woont. Hij hoort bij de zestien verdachten die woensdag voor de rechter moeten voorkomen. Het OM gaat er vanuit dat de anderen naar het buitenland zijn gevlucht.

Zie ook: 'Mexicanen zijn hier nu en gaan niet meer weg', verdachten drugslab voor rechter

Hoeveel kost zo'n drugslab?

De groep heeft nogal wat schade geleden door de ontdekking van de cocaïnewasserij. Een goed ingevoerde bron meldt Omroep Gelderland dat de politie ervan uitgaat dat het lab in Nijeveen zo'n 170.000 euro moet hebben gekocht, inclusief ketels en opbouwwerkzaamheden. "Een groot lab, met navenante kosten." De ontmanteling van het lab heeft drie dagen geduurd.

Wat is er nu precies in Apeldoorn aangetroffen?

Op dezelfde dag dat de politie een inval deed in Nijeveen, klapte er ook een arrestatieteam binnen bij een loods aan het industrieterrein Kuipersveld in Apeldoorn. Daar treft de politie een grote hoeveelheid dragermateriaal. Dat zijn producten waarin de cocaïne bij transport vanuit Zuid Amerika verwerkt is.

Het gaat onder meer om 120.000 kolen. Maar ook om kledingstukken gedrenkt in cocaïne. En ook in Elshout doet de politie in die dagen een vondst; daar worden middelen aangetroffen die nodig zijn voor het 'wassen' van cocaïne.

De mensen die in Nijeveen aan het werk zijn geweest filteren de cocaïne uit dergelijke producten, met behulp van zware chemicaliën. In Apeldoorn werd trouwens ook een 21-jarige man aangehouden. Maar hij is niet veel later weer vrijgelaten.

Hoe wist de politie dat er cocaïne in die kolen was verwerkt?

De politie kon in de periode van de inval mee lezen met het chatverkeer van een grote groep criminelen, de gebruikers van de versleutelde communicatiedienst Encrochat. Ook de hoofdverdachten van Apeldoorn en Nijeveen maakten gebruik van Encrochat. Hun communicatie leidde de politie naar de locaties waar de invallen zijn gedaan.

In het rechtbankdossier staat dat de kolen met cocaïne ‘glommen’ ten opzichte van de andere briketten zonder drugsinhoud.

Bekijk de beelden van de cocaïnewasserij: