Staat deze kruidenautomaat binnenkort in alle winkels?

De twee meter hoge automaat geeft straks keuze uit 500 kruiden. Die worden in de supermarkt gekweekt, geoogst en verkocht aan de klanten. Met een paar drukken op de knop rolt er zo verse tijm, komijn of basilicum uit. De zogenoemde FarmVent is een idee van Nikolaos Alfieris, een masterstudent Biosystems Engineering uit Griekenland.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Verticale landbouw, stapels plantjes bovenop elkaar, met dat concept hopen ze de prijs in de wacht te slepen. Er zijn al kwekerijen die op deze manier werken, maar een flat met plantjes die op één plaats gekweekt, geoogst en verkocht worden, dat is uniek in de wereld. "De kruiden zijn verser dan vers", zegt Alfieris.

Duurzaam

De Farmvent is een duurzame innovatie. De kruiden hoeven niet vervoerd te worden van kweker naar distributiekantoor naar de winkel. Dat scheelt CO2-uitstoot van vrachtwagens.

Bovendien werken de studenten aan een zo efficiënt mogelijk kweekproces. Water wordt alsmaar hergebruikt, waardoor je de plantjes bijna niet hoeft bij te sproeien. En er worden geen pesticiden gebruikt.

Griekenland

Het idee voor de FarmVent begon in Griekenland, waar de studenten vandaan komen. Daar begonnen de mannen met het laten groeien van planten. Die worden nu nog heel precies gemonitord door een van hun medestudenten.

Alfieris en Spirou zijn naar Wageningen gekomen om de techniek voor hun product verder uit te werken. "Hier zitten de specialisten die ons daarbij kunnen helpen."

Dubai

Donderdag wordt de winnaar bekendgemaakt van de 4TU Impact Challenge, een innovatiewedstrijd voor de vier technische universiteiten in Nederland. In Wageningen doet naast team FarmVent ook team ReShore mee. Dat studentenbedrijf richt zich op het ontwikkelen van een nieuw soort golfbreker.

In totaal doen er acht teams mee. De winnaar van de wedstrijd mag mee op Nederlandse handelsmissie naar Dubai. Dat zouden Alfieris en zijn team fantastisch vinden. "Voor ons is dat heel belangrijk, want Dubai heeft veel problemen met voedselproductie doordat er veel woestijngebied is."

Zijn machine kan dan een uitkomt bieden. "We kunnen meer planten laten groeien met minder middelen en ruimte."

Testen in Nederland

In 2021 willen de studenten de FarmVent gaan testen in Nederlandse supermarkten. Dan zal er ook in Wageningen een onderzoekscentrumpje komen.