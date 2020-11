Volkszanger René le Blanc beleeft grote doorbraak: 'Mijn leven staat op z'n kop'

Voor vaste kijkers van TV Gelderland is hij een bekend gezicht: zanger René le Blanc uit Nijmegen. In 2013 volgden we hem op zijn weg naar succes, nu schittert hij in een remake van het programma Ik Geloof In Mij. “De grote jongens in de tv-wereld noemen me al dé realityster.”

René de Wit, zoals zijn echte naam luidt, is op de vrijdagavond een opvallende verschijning op tv. Met zijn zwartgeverfde haardos en overhemd met hoge boord – de bovenste knoopjes los – vertelt hij vastberaden dat hij de status van A-artiest wil hebben. “Waarom? Omdat ik dat gewoon verdien.”

100 optredens per jaar

De geboren Arnhemmer zit al meer dan 25 jaar in het vak. Met zo'n 100 optredens per jaar verdient hij naar eigen zeggen goed geld, maar Le Blanc hunkert naar meer. Dat was bijna acht jaar geleden al te zien bij TV Gelderland, toen hij dolgelukkig was met een interview in het blootblad Rits.

Bekijk een oud fragment van TV Gelderland. De tekst gaat daaronder verder.

In 2020 lijkt er weinig veranderd. Opnieuw doet hij mee aan de serie Ik Geloof In Mij, nu op SBS 6, net als plaatsgenoot Dave van Well en Tielenaar Rutger van Barneveld. Met als grote verschil dat zijn deelname nu die door hem zo vurig gewenste landelijke bekendheid oplevert.

“Het is hetzelfde concept, maar zeker geen herhaling van zetten. Ik heb vooraf gezegd dat als ik mee zou doen, ik een eigen verhaallijn wilde bedenken. Ik was toen nog mijn eigen manager.”

Telefoon staat roodgloeiend

Deze weken is onder meer te zien hoe Le Blanc een single uitbrengt ('die is al meer dan 130.000 keer bekeken op YouTube'), op een gigantische billboard langs de A9 prijkt ('we hebben het doek bewaard') en een videoboodschap krijgt van zijn grote voorbeeld Engelbert Humperdinck ('heel bijzonder'). En ook tekent hij een platencontract, waarmee hij weer een droom ziet uitkomen.

Bekijk de nieuwe single 'If I tell you' van René le Blanc. De tekst gaat daaronder verder.

Telkens als er een aflevering wordt uitgezonden, lijkt de telefoon in Nijmegen-Oost wat harder te rinkelen. “Sinds drie weken staat mijn leven op zijn kop. Maar daar ben ik heel blij mee”, vertelt hij. “Ik krijg van alle kanten contracten aangeboden, zelfs als presentator bij een omroep.”

Le Blanc wordt zo overstelpt, dat hij besluit het even rustiger aan te doen. “Toen las ik in De Telegraaf dat ik tegen een burn-out zou aanzitten. Maar ik ben niet ingestort, hoor. Ik heb gewoon tegen mijn team gezegd dat ik een paar dagen een time-out zou nemen.”

A-status

Inmiddels geniet hij weer met volle teugen van alle aandacht. Zo zat hij deze week nog bij de talkshow Beau en gaat hij binnenkort om tafel met Talpa. “Er komen enorm veel aanbiedingen binnen voor het merk René le Blanc, zoals ik het noem.”

De volkszanger hoeft dus niet stil te zitten, ook al kan hij vanwege het coronavirus nu niet optreden. “Ik heb heel veel optredens moeten laten liggen, dus dat is balen. Maar voor 2021 zijn al bijna 200 aanvragen binnen.”

Ook werkt Le Blanc aan een nieuwe single, die hij in januari wil uitbrengen. In april moet dan een heel album verschijnen. “En we zijn ook druk met eigen shop met merchandise, zoals T-shirts en sjaals. Ik kreeg al een paar keer de vraag wanneer er speelkaarten met René le Blanc erop komen”, lacht hij.

“We willen nu doorknallen. Mensen zeggen tegen mij: je wilde graag een A-status, eigenlijk heb je die nu al gekregen. Ik laat het nu over me heenkomen.”