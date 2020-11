Ayden (16) zit na jaren vechten eindelijk op de goede school

Een lieflijk tafereel is het, Ayden die met zijn broertje buiten op straat voetbalt. Achter de jongen van 16 jaar zit een heel verhaal dat gaat over onderwijsproblemen.

Ayden heeft down en ontwikkelt zich soms minder snel. Als hij naar de basisschool mag, lijkt het erop dat hij op een reguliere school terecht kan. Zijn leervermogen is op orde, alleen zijn gedrag wordt niet als voldoende beoordeeld. Ayden moet op zoek naar een andere oplossing, vertelt zijn moeder Verity Green. "Hij zei tegen mij: 'Mama, ik heb het syndroom van Down, hè? Dat vind ik helemaal niet leuk'."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

De stem van Verity trilt. Deze affaire heeft het gezin hard geraakt. De perikelen rond de zoektocht en de onzekerheid, in combinatie met een oplopende leerachterstand zijn nijpend geworden.

Te jeugdig

Ze vinden een andere school waar hij speciale aandacht krijgt, maar dat is niet vol te houden. Ayden wordt op 9-jarige leeftijd naar het middelbaar onderwijs gestuurd, waar hij door zijn jeugdige leeftijd verdrinkt tussen de oudere eerstejaars.

"Kort daarop kreeg ik borstkanker en daardoor kon ik hem iedere dag niet meer naar school brengen", vertelt Verity. "Ik heb hem thuis onderwijs gegeven, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Toen ik weer in staat was hem naar school te brengen, hoorde ik dat het een hele andere jongen is geworden."

Met en zonder handicap

"De juiste begeleiding doet wonderen", zegt ze. De jongen zit met zijn topografieboek op de bank, te bladeren door de stof die hij thuis aangereikt krijgt. Na alle omzwervingen op andere scholen, heeft hij nu een klas op het Kandinsky College, waar de stichting LIZ hem begeleidt. Die stichting maakt een mix tussen kinderen met en zonder handicap.

Het Nijmeegse Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) pleit maandag in de Tweede Kamer voor minder speciaal, maar meer gemixt onderwijs. En dat in kleinere klassen, waardoor leerlingen met een beperking zich op kunnen trekken aan de andere kinderen.

"Dat je hen voorbereidt op een rol in de samenleving", vertelt Westerveld. "Dan weten we dat elke euro die je in onderwijs investeert wat oplevert. Als deze kinderen met hulp van onderwijs later wel zelfstandig kunnen wonen, levert dat hen heel veel winst op, maar natuurlijk ook voor de samenleving."

Ook Verity ziet dat het goed gaat met Ayden, nu hij zich kan optrekken aan zijn klasgenoten. "Je ziet dat hij gewoon mee kan met de jongens in zijn klas en dat zijn zelfvertrouwen toeneemt. Na die hele historie zie ik dat hij eindelijk op zijn plek is. Dat doet mij zo goed, daar krijg ik tranen van in mijn ogen. Eindelijk zit hij waar hij hoort."