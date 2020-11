Kaarsenactie verbindt Wehl op kortste dag

“Eigenlijk zouden we een groot feest voor de jeugd geven in het kader van 75 jaar vrijheid”, legt Ingeborg van der Oord het begin van de actie uit. “Dat kon niet doorgaan, hopelijk volgend jaar wel, kunnen we niet nog iets doen met elkaar?” Met die vraag was het idee voor de kaarsenactie geboren. “Zo kun je thuisblijven in coronatijd, maar toch laten zien dat je aan iemand denkt.”

Kaars staat voor vrijheid

De keuze voor de kaars is bewust. “Een kaars staat voor vrijheid. Bij 5 mei is een fakkel een van de symbolen”, aldus de initiatiefneemster.

Het hele dorp werkt mee aan de actie. “Bij Elver in de kaarsenmakerij maken ze hele mooie kaarsen, dus daar hebben we een bestelling geplaatst van 3200 stuks.” Twee andere maatschappelijke organisaties zorgen voor het inpakken en verspreiden.

Aan de deurknop

In de week van 14 december worden de kaarsen bezorgd, maar voor die tijd moet er nog wat gebeuren. “We willen de kaarsen met een lintje aan elke deurknop hangen, zodat je niet naar binnen hoeft en mensen hoeven niet naar buiten te komen, maar je toch een cadeau kunt geven.”

Voor het verspreiden en inpakken wordt nog hulp gezocht. “Jan Lodder gaat zijn hele garage vullen met kaarsen zodat ze verspreid kunnen worden, hij zorgt ook voor een verdeling in de wijken. Als je niet van lopen houdt of niet goed ter been bent kun je terecht bij de Work-shop-studio om de lintjes aan de kaarsen te maken en dat begint al eind volgende week.”

De verspreiding gaat volgens het aloude principe van belletje trekken: aanbellen en hard wegrennen. “Je kan dan wel 43 zijn, maar sommige dingen blijven leuk om te doen”, sluit Van der Oord lachend af.