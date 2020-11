150 mensen protesteren in Nijmegen tegen coronaregels: 'We glijden de verkeerde kant op'

De bijeenkomst startte in het Kronenburgerpark. Vanaf dat punt liep de groep met muziek door het stadscentrum. Op diverse plekken is gestopt om samen te dansen. De demonstranten boden 'free hugs' aan. In het Valkhofpark zijn toespraken gehouden tegen de virusaanpak van de overheid.

Een van de deelnemers draagt een vlag met het peace-symbool uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Ze legt uit grote moeite te hebben met de coronaregels: "Ik ben hier omdat ik wil opkomen voor onze burgerrechten en voor de vrijheid van alle mensen. Want door alle noodwetten worden onze vrijheden ontnomen en ik vind dat dat niet kan."

Geen bekeuringen

De demonstratie was aangemeld bij de gemeente volgens een woordvoerder. De politie sprak de groep onderweg meermalen aan op de afstandsregel, maar deelde geen bekeuringen uit. Dat mensen zich storen aan de groep is volgens de gemeente geen reden om in te grijpen, want demonstreren met meer dan dertig mensen is binnen de coronarichtlijnen toegestaan.

"Ik probeer mij zoveel mogelijk aan de regels te houden", zegt een man al dansend. "Maar mondkapjes, daar heb ik persoonlijk last van. Die zijn wetenschappelijk ook niet onderbouwd. En ook al zeggen Jaap van Dissel en minister Hugo de Jonge dat het geen nut heeft, toch moeten wij het doen. Nou, dan vind ik dat wij de verkeerde kant op glijden."