Puzzels vliegen de spellenwinkel in Doetinchem uit

De legpuzzels vliegen spelletjeswinkel De Betovering in Doetinchem uit. Al een half jaar zijn de dozen nauwelijks aan te slepen. Dat de fabrieken dicht gingen zorgde voor een tekort, merkten ze ook in Doetinchem.

“Uitgevers en leveranciers hadden geen voorraden meer”, zegt eigenaresse Nina ten Brundel. “Dus de vraag is er, en nog steeds, alleen het is gewoon op. Het moet allemaal opnieuw gedrukt en geproduceerd worden.”

Dat veel puzzels uit landen zoals Duitsland, Engeland en Frankrijk komen, werkte het tekort in de hand. Inmiddels draaien de fabrieken weer, maar de voorraden aanvullen is niet eenvoudig. “Gelukkig werd in de zomer alles iets versoepeld, waardoor er wel weer iets geproduceerd werd. Maar het bleef voor ons de vraag hoeveel er binnen kwam.”

Ten Brundel illustreert het met een voorbeeld. “Leveranciers moesten de puzzels verdelen over heel Nederland, ‘dus het is leuk dat je er 24 besteld, maar je krijgt er nu gewoon maar acht’.” De wel geleverde puzzels zijn niet eens in de kasten gekomen, omdat ze allemaal al gereserveerd waren voor vaste klanten. “Echt heel erg, het is echt een drama”, zegt Ten Brundel een beetje beschaamd.

Extra bestellen

Doordat de fabrieken in de zomer open konden zit De Betovering nog niet zonder legpuzzels, maar het is met de feestdagen in zicht de vraag of dat zo blijft. “Normaal is de winter sowieso de periode waarin er standaard gepuzzeld wordt”, weet Ten Brundel. “En we waren best wel bang door wat er in het voorjaar gebeurde. Dus toen het weer kon, zijn we extra veel gaan bestellen om hoog in te zetten. Wat er dan wel binnenkomt is in ieder geval al mooi meegenomen.”

Toch zijn er nu al puzzels die niet meer leverbaar zijn. “We hebben gelukkig nog wel een levering gekregen, maar Ravensburger heeft nu voor de 1000 stukjes gezegd dat het tot het einde van het jaar gewoon op is. Dat is wel bizar hoor.” Gelukkig komt de redding voor de voorraad uit de buurt, aldus Ten Brundel. “We hebben kunnen knallen met de Achterhoek-puzzel, dat was een groot succes. Dat zijn lokale bedrijven waar je dan nog iets mee kunt doen en dat is echt heel fijn.”

Ook spelletjes populair

Niet alleen de puzzels zijn populair, ook de gezelschapsspellen worden goed verkocht. “We merken sowieso al de laatste paar jaar dat er meer spelletjes worden gespeeld. Maar ja, iedereen zat thuis door corona dus je ziet ook daar echt wel een toename in, ook bij mensen die niet van spelletjes houden. Vooral de dobbelspelletjes zijn populair. Die hype is acht jaar geleden begonnen en daar heb je nu zoveel leuke spelletjes in.” De eigenaresse heeft daar wel een verklaring voor. “Het zijn van die kleine, korte spelletjes van tien minuten die je al leuk met zijn tweetjes kunt doen. We horen zelfs dat mensen via Facetime of Zoom één op één gingen spelen.” Maar ook bordspelletjes zoals Ticket To Ride worden veel verkocht. “Dat is al tien jaar populair en hoort net als Monopoly, Risk en Mens-erger-je-niet in de kast.”

Koop op tijd

Ten Brundel heeft één tip voor mensen die puzzels of gezelschapsspellen willen geven met Sinterklaas of Kerst. “Wacht niet te lang. Want het gaat gewoon weer op. Dat is ook alweer zeker. Leveranciers hebben tegen ons gezegd ‘wees voorbereid, want het gaat weer net zo extreem worden als in het voorjaar.”