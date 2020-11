Afgelast of niet, veel amateurs lopen tóch Zevenheuvelenloop

De wind waait wat hard, maar eigenlijk is het heerlijk om vandaag de hardloopschoenen aan te trekken. "Het weer is super en het is vandaag de dag van de Zevenheuvelenloop, dus ik moest eruit", zegt één van de vrouwelijke lopers.

"Hardlopen is voor mij een verslaving, het maakt mijn hoofd leeg", zegt een man die aan het hardlopen is terwijl zijn dochtertje hem op de fiets mentaal ondersteunt.

De Stichting Zevenheuvelenloop is blij verrast. "Waar deze hele stichting over gaat is dat we met zijn allen zoveel mogelijk bewegen in het kader van gezondheid en vitaliteit. En als wij het dan niet kunnen organiseren, maar zoveel mensen toch gaan lopen, dan word ik daar heel erg vrolijk van", zegt directeur Alexander Vandevelde.

Volgend jaar twee keer?!

Liever had hij het anders gezien, maar de organisatie geeft de hoop niet op. Volgend jaar willen ze, als corona het toelaat, twee wedstrijden organiseren. "We willen kijken of we op een zo kort mogelijke termijn in het voorjaar een wedstrijd kunnen organiseren", zegt hij. "We hebben zo'n acht weken nodig om alles te regelen."

Maar voordat er überhaupt gelopen kan worden is één ding heel belangrijk: het aantal coronabesmettingen moet enorm dalen.

25-jarig jubileum anders gevierd

Voor de Seven Hills Business Club zijn de druiven extra zuur. Ze zouden dit jaar hun 25-jarig jubileum vieren. Hoewel dat allemaal niet groots kan, staan ze toch stil bij dit heuglijke feit. "We lopen vandaag de route van de allereerste Zevenheuvelenloop", zegt lid Henk Albers.

Die route is precies andersom. "Dat doen we in duo's en op deze manier maken we er toch een mooie dag van."

Het echte feest volgt nog. "Daar zijn we allemaal plannen voor aan het maken, maar we moeten eerst weten wat er wel en wat er niet kan. We hebben nu al heel veel verschillende plannen in de ijskast moeten zetten, maar vieren gaan we het zeker."