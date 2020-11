Scouting bezorgd over messenverbod: 'Hier is het meer dan een wapen'

Scoutingverenigingen in Gelderland hebben zorgen over het aangekondigde messenverbod. "Bij ons is het gereedschap en geen wapen."

Het zakmes is een belangrijk onderdeel van scoutingbijeenkomsten, ook bij kinderen en jongeren. "Wij leren onze leden dat het meer is dan een wapen. Het is een hulpmiddel om de dagelijkse taken te doen en te overleven in de natuur", vertelt Sander Baten van de Graaf Otto-groep in Doetinchem.

Ook bij scoutingroep Bemmel gebruiken ze het zakmes veel. "We leren ze ook om er heel verstandig mee om te gaan, op een veilige afstand met gebruiksregels."

Nog veel vragen

Het kabinet werkt aan een messenverbod. Het verkopen van messen aan minderjarigen en het voor handen hebben van een mes wordt verboden. De scoutingverenigingen zijn benieuwd hoe de regels er precies uit gaan zien.

Als het verbod zich beperkt tot het niet bij je hebben op straat, valt er een mouw aan te passen. "Dan kunnen we binnen de kaders, binnen onze verenigingen zakmessen nog gebruiken. Als we ze niet meer mogen gebruiken, is dat een ander verhaal", zegt Baten.

Zweers heeft goede hoop dat het niet zo ver niet komt. "Ik denk dat er wel uitzonderingen mogelijk zijn voor bijvoorbeeld de scouting, het heeft ook echt een functie."

Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, zegt Baten. "Dan heb je een snee in je hand. Maar we leren ze ook, wat doe je dan? Ze krijgen EHBO-les, we leren ze rustig te blijven. En als het erger is, gaan we naar de huisarts.